生人勿近之问米、我爱玫瑰园、阴阳路系列、真凶

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中元节过了，“鬼王”也走了。获此称号的62岁香港资深演员雷宇扬因胃癌过世，他留下了鬼片《阴阳路》系列，这也是香港影史最长寿的恐怖片系列。

《阴》从1997年横跨到2003年，共推出19集，其中雷宇扬演出13集，仅次于以扮演“龙婆”闻名，从未缺席的罗兰。这个系列虽为低成本之作，口碑一般，但每次上映都有忠实观众捧场，因此历久不衰。

网上可以免费看到多部系列作品，包括《五之一见发财》《六之凶周刊》《七之撞到正》《八之棺材仔》 《九之命转乾坤》 《十之宣言咒》《十一之撩鬼攞命》《十二之美容尸》《十三之花鬼》《十四之双鬼拍门》《十五之客似魂来》《十六之回到武侠时代》《十七之监房有鬼》《十八之鬼上身》《十九之我对眼见到嘢》，简直可以开展马拉松观看模式。

系列最后以《阴阳路》20周年的“精神续作”《常在你左右》作为结尾，但雷宇扬没有参演。

雷宇扬的其他作品还有和朱茵、罗兰合演的《生人勿近之问米》，和黎耀祥、袁洁莹合演的《真凶》等。他也演过多部TVB电视剧，包括132集描写香港移民潮下人生百态的情境喜剧《我爱玫瑰园》。

翡翠实力派之刘兆铭、

TVB大宝藏之铭记Ming Sir刘兆铭、金枕头

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前阵子94岁逝世的刘兆铭，也在无数影剧中留下金牌绿叶般的精湛演技。他最为新加坡人熟悉的就是在1995年参演过当年的收视冠军剧《金枕头》。无论是想回顾他的表演，或是重温郑惠玉与范文芳两大阿姐在巅峰时期的风采，都值得看看。

TVB曾在《翡翠实力派》系列节目为刘兆铭录制一期访问特辑。《TVB大宝藏之铭记Ming Sir刘兆铭》也呈现他早期宝贵的身影和表演片段。