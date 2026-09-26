我不爱看粉丝求“饭撒”（粉丝福利）的韩国偶像签售视频，但也有例外。比如，前阵子一名台湾粉丝对太阳说，自己因他才萌生做专业舞者的念头，得到偶像鼓励后，两人还开心地一同共舞；香港武术选手沈晓榆在亚运会勇夺金牌后，晒出昔日与偶像Kai的互动。视频中，Kai问她：“能拿到金牌吗？”沈晓榆坚定地回答：“我会尽全力。”下一秒，镜头切到她站上领奖台的瞬间，看得我热血沸腾。或许，彼此成就才是追星最正向的意义。——曾慧仪

本地歌手陈洁仪9月19日在新加坡室内体育馆举行“Atrium”巡回演唱会，以一贯的自信和扎实唱功走进观众心房。当晚让我心头一暖的时刻，是当她介绍台下嘉宾时，当中有孙燕姿、林俊杰、梁文福、叶良俊、蔡淳佳等。同样的场景也曾出现在本地组合“插班生”的演唱会中，当年陈洁仪担任她们的表演嘉宾，孙燕姿、林俊杰、蔡淳佳坐在台下给后辈加油打气。本地音乐圈很小，竞争很大，歌手们能彼此力挺，互相支持，这份情义尤其动人。听“插班生”为这次陈洁仪巡演唱和音，看孙燕姿和林俊杰开心地合唱着，感觉大家都“回家”了，真好。——李妙音

中国广电总局于2026年3月发布新规，规定未来作品宣传，所有演员都必须以“真实姓氏的笔画”来排序。日前看见女演员宋祖儿正式告别艺名，改用本命孙凡清进行演艺活动。新闻也扯出当年因艺名“惹出”的问题，令我觉得相当荒唐。9岁出道的她，原来曾被前经纪公司用艺名办理学籍，导致她学籍中断无法在中国升学，最后只能自费去美国升学。据报道，公司这么做竟是为打造人设和维持商业价值。如此戏剧性的操作，差点就把艺人的人生剥夺，着实令人无语。——赖婉丽