虚无的十字架

Hollow Cross

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焦点不在演员，而是今年7月逝世的日本推理小说大师东野圭吾。

由香取慎吾、铃木杏和赤楚卫二主演的四集日剧，正是改编自东野的同名畅销作品，据说东野生前亲自参与剧本讨论并完成最后版本。

无法被死刑抚平的痛

“它死后会去天国吗？”剧集开始，面对爱犬死亡的孩子询问主持宠物丧礼的中原道正（香取慎吾饰），但道正沉吟不语，大抵不以为然。11年前，道正的8岁女儿遭入门窃盗犯勒毙，犯人曾杀人却逃过死刑并获假释出狱，终致二度行凶。历经激烈的法庭攻防战，犯人在二审中被判死刑。但道正和妻子小夜子（铃木杏饰）却无法走出伤痛，夫妻关系再也维持不下去。

原本幸福的家庭，因窃盗杀人事件而分崩离析。（互联网）

11年后的某日，道正接获警察通知，当自由撰稿人的小夜子在街头遇害，凶手町村自首称自己是随机抢劫杀人，但供词疑点重重。与此同时，町村的女婿儿科医生仁科史也（赤楚卫二饰）因为加害者家属身份饱受责难，而他其实隐藏了与小夜子之死相关的重大秘密……

39岁的铃木杏靠着实力补足青春不再的残酷现实。（互联网）

铃木杏距离《头文字D》的青春无敌已遥远，她将剧中遗属的悲痛欲绝、偏执激烈等复杂情绪掌握精准，表现相当突出。香取慎吾的情感展现相对内敛，演技还算能撑起大局。

近年人气极高的赤楚卫二挑战复杂角色，考验的是演技。（互联网）

话说Smap解散已有十年，49岁的香取如今演演戏唱唱歌偶尔玩艺术也颇洒脱自在。至于赤楚卫二，看了三集或许还未到他演技发挥处，暂时中规中矩，但视觉上至少赏心悦目。

活得毫无生趣的道正经营宠物葬仪社是为了帮助人们接受挚爱的死亡，小夜子对死刑近乎偏执，町村杀人的背后竟是源于爱。背负深重的罪孽的人们，有的奉献一生救人赎罪，有的自暴自弃偷窃成瘾。

剧集风格100%东野圭吾，氛围沉重暗黑，情节曲折悬疑，看似毫无关联的案件实则环环相扣，而真相的确足够震撼。东野笔下最扣人心弦的，正是这类极度悲伤又让人感到无力的人间悲剧。

从真实案件延伸的叩问

东野作品向来不会仅是单纯推理，据说这部小说的创作构想来自“光市母女杀害事件”。刚满18岁的少年残忍杀害一对母女并对母亲遗体进行奸尸，被告历经九年诉讼终被判死刑。

《虚无的十字架》受此事件启发，以受害者遗属和加害者家属的两方视角，对死刑废存进行思辨，讲罪与罚、情与理以及人性之善与恶。

剥夺他人性命者都该处以死刑？故事中，小夜子的认定是“所爱之人被夺去生命，死刑不过是让受害者遗属走出伤痛的中继点”。但假如被判死刑的杀人犯感到心安并接受命运，遗属又情何以堪？何谓“应有的结局”，怎样才算真正的惩罚？

若不是真心忏悔，把杀人犯束缚在虚无的十字架上又有什么意义？而未成年铸成大错之后用一生赎罪，是否就该得到救赎？想一想吧！看剧不仅仅为娱乐，有些思考是必须，有些丑恶终要直视。