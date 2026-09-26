（北京讯）40岁中国创作歌手许嵩在2006年以“Vae”身份出道时，曾因早期歌曲如《玫瑰花的葬礼》等，与周杰伦风格相似而被称为“周杰伦第二”。他2011年3月在北京举办发布会正式加盟海蝶音乐，成为林俊杰的同门师弟，林俊杰还曾录制视频向师弟送上祝福并称赞他是“音乐鬼才”。

作风低调，曾唱红代表作《素颜》《清明雨上》《庐州月》《如果当时》《断桥残雪》《幻听》等的许嵩，日前与小14岁主持人冯禧相恋四年，宣布结婚喜讯。

他晒出在草原美景拍的婚纱照，发文“我们的人生故事写到了新的一章，谢谢关心和祝福”。他早前传出已于10月12日在深圳海边低调和冯禧结婚，这回正式证实喜事。

许嵩和冯禧是在节目上邂逅，他四年前上中国综艺《你好，星期六》时，主持人之一冯禧透露从小学就听许嵩的歌，是他多年的歌迷，说到激动处还落泪。这一幕本来只是粉丝见偶像的感人场面，没想到接着却拉开二人爱情的序幕。两人一个月后被拍到牵手逛街，之后一同返回住家。

四年来两人恋情稳定，陆续传出见家长、低调同居以及步入礼堂，如今许嵩正式升格人夫，粉丝盼他写出更多、更好的甜歌。