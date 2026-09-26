香港TVB艺人刘佩玥和张振朗星期四（9月24日）来新加坡举办见面会，并在现场大秀歌喉，提前与本地粉丝共庆中秋佳节。提及前阵子参加歌唱选秀节目《中年好声音4》解锁歌手新身份，刘佩玥25日接受《联合早报》访问时直言，自己纯粹是喜欢唱歌，目前并没当歌手的计划。不过，她庆幸当初迈出了这一步，因为参加《中4》让她收获满满，不仅结交新朋友、粉丝多了，更接到了不少商家的商演邀约。

她说：“我真的很感恩，没想到踏出一小步，就能迎来这么多意想不到的收获。有时真的不需要去刻意期待什么，只要专注于走好当下的路。”

前阵子除了忙于《好4》，刘佩玥参演的重头剧《模范律师团》（简称《模范》）刚在一个多月前杀青，剧中她饰演性格高冷的大律师章梓安。谈到此前在《四个女仔三个BAR》《巨塔之后》中也曾饰演过律师，刘佩玥指出，这次在《模范》中挑战的是需要上庭辩护的大律师，而以往演的则是台词量相对没那么繁重的事务律师。她笑说：“这次的台词真的难倒我了，每一场戏都要花很多时间去背，可能现在的记忆力也没以前那么好，哈哈。”

除了熟背台词，她还得兼顾角色的情感表达，因此拍摄时需要时刻保持高度专注。她直言：“确实很有挑战性。这跟我在《夺命提示》里一边举枪、一边哭还要一边跑的感觉是一样的。”

虽然挑战不小，但入行已12年的刘佩玥坦言，如今自己在处理角色时更冷静成熟，“以前要是演不好，我会很焦躁，懊恼为什么会NG、为什么总是念不好台词。但现在的我已经学会了不跟自己内耗。”如今若觉得表现不够好，她会主动要求重拍，而不是像以前那样陷入沮丧，“可能这就是大家说的‘长大了’。”

刘佩玥在《模范律师团》中饰演性格高冷的大律师章梓安。（取自艺人微博）

提及为《模范》将一头长发剪短，性格大大咧咧的她直言毫无包袱，“头发总会长的嘛！而且我从小就挺男孩子气的，本身也很喜欢短发。”在她看来，演戏一切都要从角色出发，如果外形不贴合角色，“再美也没有意思。”

刘佩玥坦言，观众对她的认可，并非因为她长得有多美，而是看到了她对工作的热忱，接连不断的拍戏积累，以及在多元角色上的不断尝试。“我不害怕改变，也不怕被观众批评。因为我不是偶像派，我要努力当实力派！”

重头剧《模范律师团》刚在一个多月前杀青。（互联网）

自认“直女”性格 更适合挑战《早春晴朗》“霸总”角色

访问期间，记者提到最近热度居高不下的中国大陆都市剧《早春晴朗》，刘佩玥坦言听说过这部剧，但还没来得及看。若有机会出演类似题材的剧集，她表示会想尝试，不过，比起孙千饰演的尚之桃，她笑问能否挑战井柏然的“霸道总裁”栾念：“我可以不演被挑逗的女生吗？我做主动更有说服力，因为我现实中不懂温柔、没情趣！”

说起自己的“直女”性格，刘佩玥还大方分享道，过去曾有男生向她示好并试图约她出去，但她一直在状况之外。“我的姐妹说‘你白痴啊，他想约你！’我说‘不是吧？我完全get不到！’”她接着笑说，如果追求者只给暗示不明说，“过了10年我也不会知道”。

时刻把自己放在首位

刘佩玥近日在香港出席剧集宣传活动时，透露女演员之间私下流传着一份“重点提防男艺人黑名单”，并呼吁所有女演员一旦遇到不舒服的情况，必须即时沟通与拒绝。

对此，刘佩玥告诉早报，TVB一向非常保护演员，但她也强调，无论面对何种情况，首先不能只期待或依赖他人伸出援手，“我们要先站在自己的立场去帮助自己。只有先照顾好自己，未来才能走得更高更远。如果有一些事情不是你想要的，就推开它。”

她坦言，并非每个人都有表达感受、说出害怕与担忧的勇气，但这是一门必须学会的课。“在父母、朋友或老师能够帮助你之前，你必须先对自己说：‘我是最好的，谁也不能欺负我。’”她坚信，无论是面对爱情、友情还是工作，都必须把自己放在首位，只有先学会爱护自己，才有能力去照顾他人。

至于过往拍摄感到不适时是否会主动发声，刘佩玥以拍摄动作戏、吊钢丝为例。她坦言，如果感到害怕就会说出来，绝不硬撑，“我不会说‘我一定行’或‘让我来’。不行真的不要逞强，毕竟万一摔下去，受伤的可是你自己。”在她看来，若是后辈或新人，确实不应害怕吃亏，但前提必须是保障自身安全，“不要盲目冒险，不懂就要开口问，感到危险更要勇敢发声。”