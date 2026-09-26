（香港讯）曾经忍受两年委屈并手撕拜金标签的香港女歌手王灏儿（JW），日前被爆出已于去年11月，在土耳其秘密完婚，对方是香港足球队班主王至尊。

王灏儿前年与拍拖六年的富商叶韦彤分手后，去年传出结识了新男友王至尊。王至尊除了拥有球会，也曾透露从事演唱会生意，正职是音乐巨头Live Nation Electronic Asia掌舵人及Dancing Dragon Management负责人，主要负责举办演唱会与音乐节。

有媒体收到报料指王灏儿与王至尊于去年11月，在土耳其秘密完婚，在翻查其好友的社媒后，发现陈滢、罗天宇、陈懿德等，同一时间都身处土耳其，一众好友盛装出席婚宴，但上载的视频，都没有曝光一对新人的踪影。后来王灏儿还与大伙儿同游埃及。

王灏儿对新恋情及婚讯非常低调处理，但她经常出现香港甲组足球联赛现场，曾被目击身穿男友球队服装，并一齐捧杯庆祝。

回顾王灏儿过往的感情经历，早年她曾被传与关之琳首任丈夫外孙、富三代魏俊杰相恋，二人于2016年宣布分手。随后传出她与歌手好友邓紫棋为后者男友反目，但王灏儿澄清Mark是她介绍给邓紫棋认识，不存在抢男友一事。后来她与富二代叶韦彤交往七年，惟男方家族于2023年先后遭法庭颁布破产令。虽然她当时选择留在身边陪伴不离不弃，但二人于一年后仍敌不过七年之痒宣告分手，后来更被外界贴上“大难临头各自飞”等标签。