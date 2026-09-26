（香港讯）76岁的谭咏麟自9月11日开始，在香港红馆举行十场演唱会，演唱会一票难求，更获得多位圈中明星及名人到场支持，场面星光熠熠。除了一众明星之外，校长的妹妹也入场支持哥哥，有网民分享在场外看到谭咏麟妹妹的视频片段，其颜值随即引起大批网民热议。

谭咏麟这位妹妹年龄应在60岁于75岁之间，她于演唱会首场低调现身红馆力撑哥哥，当天她穿上红色上衣外搭黑色外套配牛仔裤亮相，并戴上时尚发箍，与资深马海伦比邻而坐。

面对传媒镜头捕捉，她大方任拍，笑容满面。如照片中可见，她的肌肤状态极佳，身形标准，冻龄力惊人。离场时，她与马海伦在红馆场外等车，面对镜头报以亲切微笑。

谭咏麟早年曾提及童年和家庭背景，父亲谭江柏为球坛名宿，曾先后效力多支香港甲级足球联赛球队。因父亲与曾志伟爸爸曾启荣是足球队队友，谭咏麟自小已与曾志伟成为挚友。谭咏麟也曾经分享抗战期间，父亲在滇缅边境公路担任运输大队长，与军民冒生命危险摸黑运送物资。

外号“谭火”的父亲对儿子管教严厉，谭咏麟忆述有次妹妹在吃饭时投诉被自己欺负，父亲竟一怒之下倒掉他的饭并施以“铁拳教育”，令他一星期无法好好走路。虽然父亲脾气刚直，但谭咏麟长直言在父亲身上学懂了做人要有责任感、尊师重道及养家的重要性。