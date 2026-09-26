（上海讯）被誉为中国“音乐之父”的63岁重量级歌手兼教育家刘欢，惊传于9月25日上午在上海与世长辞。其任职多年的对外经济贸易大学随后发布讣告证实消息，随即震惊各界。

刘欢自1980年代出道以来，凭借极具辨识度的宽厚嗓音与扎实的音乐功底，在流行乐坛奠定崇高地位。他曾打造无数家喻户晓的影剧金曲，包含《好汉歌》《千万次的问》《少年壮志不言愁》《天地在我心》等作品，更曾为热播剧《后宫·甄嬛传》精心制作原声带，并唱红其片尾曲《凤凰于飞》。

在2008年北京奥运开幕式上，他与英国跨界女高音Sarah Brightman（莎拉布莱曼）携手合作，以华语和英语共同合唱开幕式主题曲《我和你》，个人还演绎倒计时100天主题曲《北京欢迎你》，将演艺事业推向顶峰，经典旋律至今深植人心。

然而，光鲜亮丽的舞台背后，刘欢长年饱受严重的健康问题困扰。他在2009年被确诊患有“右侧股骨头缺血性坏死”，病症因病程漫长、伴随剧痛且难以根治，被民间称为“不死癌症”。2010年他前往美国进行髋关节置换手术，术后历经艰辛复健才得以重返荧光幕。除了骨病折磨，他还曾接受过心脏支架手术，心血管状况亦备受关注。

尽管身体抱病，他在2019年登上竞技综艺《歌手2019》时，仍凭借压倒性的精彩演绎一路过关斩将，最终以《甄嬛》组曲荣获总冠军。

除了音乐创作，刘欢于对外经济贸易大学任教超过30年，长期主讲“西方古典音乐史”，深受学生爱戴。他在《中国好声音》及《中国好歌曲》等综艺担任导师期间，极力扶持新人，并发起设立“刘欢原创音乐公益基金”，致力于为华语乐坛注入新血。如今传出离世消息，虽然一代歌王的歌声成为绝响，但他为华语乐坛留下的丰厚资产与无数经典，将持续陪伴世代歌迷。