从歌手变身瑜伽老师，王馨平一教就是九年！昔日习惯晚睡、甚至睡到中午的她，如今为了早上7时30分的瑜伽课，每天清晨6时起床，作息彻底翻转。她笑说，瑜伽改变的不只是身体，也让自己的心变“柔软”了。

将和陶晶莹、李翊君、赵咏华、张镐哲、王瑞瑜、游鸿明及马毓芬来新参与《那些年的歌3》的王馨平，日前接受本地媒体访问，分享这段意外的瑜伽缘。

爱打网球、打高尔夫球的她，过去偶尔因运动受伤，在朋友建议下接触热瑜伽。“热瑜伽真的很辛苦，会流很多汗。”起初只是想减肥、维持身材，没想到越练越投入，一练就是四五年。后来为了深入了解瑜伽哲理，她报读老师课程，取得证照后，在老师鼓励下尝试教学，结果一教就教了九年。

如今清晨6时起床教课已成习惯，不过她没有因此严苛控制饮食，依然爱吃美食。“好吃的我都吃，只是不会放肆吃。”她认为瑜伽最大的收获并非身材，而是心境改变，“练习到最后，你会感觉自己的心会变得比较柔软，整个人也会比较open。”她笑言，以前待人处事较有防备，现在会放松、放软一些。

结婚25年的王馨平，被问夫妻相处之道，笑说：“其实我们真的没什么秘诀。”她与丈夫性情、生活观和价值观相近，旅游喜好也投契，喜欢到日本、泰国等亚洲地区度假，行程通常由丈夫规划。

昔日“四小花”情未变

提到昔日宝丽金“四小花”（王馨平、刘小慧、汤宝如和黎瑞恩），她马上流露怀念之情，形容当年的日子是“非常宝贵的回忆”。四人至今仍保持联系，虽各自忙碌，难得经常聚首，但偶尔临时约见，只要时间配合得上，还是会碰面。

其中汤宝如也喜欢瑜伽，不时会到王馨平的课堂“捧场”；她透露，自己两个星期前才和周慧敏一起吃饭聊天。回忆当年唱片公司生活，她最难忘的反而不是舞台上的风光，而是演出后，一群歌手坐上保姆车，浩浩荡荡到餐厅吃饭，台前幕后工作人员也一起聚会。“其实都是这种一起工作的回忆。”

《联合早报》和电台96.3好FM是《那些年的歌3》演唱会的指定宣传媒体。

《那些年的歌3》演唱会

日期：11月15日（星期日）

时间：下午5时

地点：圣淘沙名胜世界会议中心

票价：$198、$168、$148、$128、$108和$88

售票平台：BookMyShow及Fantopia