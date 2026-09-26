1984年，跑了近30年龙套的游本昌在央视春晚表演哑剧《淋浴》，仅凭肢体语言演绎一个人调水温，被忽冷忽热的水浇得狼狈不堪的过程。正是这场表演引起了上海电视台导演张戈的注意，决定让他出演《济公》。

那一年的游本昌已52岁，深知机会来之不易，把此前积累的全部表演经验都投入其中。他曾透露自己为演济公“拼了半条命”，在八个多月的拍摄期内，他每天只睡四个小时。他也大量阅读关于济公的文学作品，看到书中写“破僧衣，不趁体，破僧鞋，只剩底”，决定从造型入手，把僧袍弄得破破烂烂，还故意用眉笔把牙齿涂黑。

剧中济公大口吃肉的画面让人看了流口水，但当时拍摄时正值盛夏，游本昌一咬下去，发现肉臭了，但导演没喊停，他就只能硬着头皮大口嚼，直到导演喊卡才全吐掉。

还有一场挨打的戏，原本安排了替身，他却坚持自己上，来来回回挨打12次。

1985年，《济公》播出后大受欢迎；该剧过后被引进本地，反应同样热烈，当年的收视破百万，游本昌终于红了。

对于济公，游本昌说：“我与济公的关系，不是简单的演员和角色，我贴近了济公，而济公度化了我，让我领悟了人生的真谛：济世为公，其乐融融。”