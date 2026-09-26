（香港讯）积压三年后推出的香港TVB热播剧集《死有对证》里，有一张似曾相识却又难以名状的脸。短发利落，身穿制服，她饰演重案组高级督察高淑娴，表情冷峻，眼神犀利。她与前夫法医之间，在公事与私情间游走，上演着一出亦敌亦友的戏码。有观众认出她来了——王绮琴，并且记起了她背后的悲伤故事，一段已经尘封的沉重记忆。

《死》的热播，让61岁王绮琴的名字重新浮现。1986年，她以“电视小姐”冠军的身份出道，首部作品便惊艳亮相大剧《大运河》，与年轻的梁朝伟并肩作战。然而，就在演艺生涯一片光明之际，公司却安排她出演郭晋安的母亲。她对此感到不满，拒绝了这个角色，并选择与TVB终止合约。

王绮琴以“电视小姐”冠军的身份出道。（视频截图）

离开TVB后，她远赴马来西亚拍戏，命运也因此发生翻天覆地的变化。1992年，在拍摄电视剧《半生情未了》时，剧本要求她驾驶车辆进行高速追逐。刚拿到驾照不久的她，曾向导演表达过使用替身的意愿，却被导演以替身效果不佳为由拒绝，坚持让她亲自上阵。不幸的是，车辆失控，撞向了现场女助导，最终对方不幸离世。

她后来在电台采访中回忆起那段往事，泪水模糊了双眼。她描述自己蜷缩在栏杆旁，捂住耳朵，发出绝望的尖叫。那一幕，比任何精心设计的剧情都更具震撼力。

事件背后更复杂的原因

此后，她长期素食，30多年来坚决远离方向盘，剧照中任何涉及驾驶的镜头，她都坚决婉拒。 她曾坦言，后来被诊断出脑部血管瘤，认为是命运的惩罚。

不过有网民认为她的事件，忽略了背后更复杂的原因。在事故的现场，存在着多个环节的失误：导演对替身制度的轻视、新人演员在片场的议价能力不足、危险预防的缺失。这些集体性的责任，都被简化为她个人的道德账本。 将结构性的风险事故，全部归咎于个人，是影视行业惯用的省力方式：出了问题，找个具体的人来承担情绪，制度就能继续原封不动地运转。观众获得了一个令人唏嘘的故事，行业成功地避开了必要的反思，只有当事人始终被困在原地。

王绮琴（中）在《死有对证》扮演干练女警。（视频截图）

回到《死有对证》，王绮琴饰演的高淑娴是个令人印象深刻的角色。她不仅是重案组的顶梁柱，对下属要求严苛，就连亲侄子犯错也毫不留情地处罚。但关于她的报道却始终离不开撞死导演、脑瘤“报应”、比戏剧还狗血的耸人听闻标题，没有人深入探讨她这次角色的演绎，让一些观众为她叫屈。

她早在2014年就重返TVB，在《东坡家事》《轻·功》《大酱园》《爱回家之开心速递》《卧底娇娃》，还有今年开机的《璀璨之城》，都有她的身影。观众记住她的方式，却往往是把她的人生故事翻出旧账。有网民说，她值得被记住的，不该仅是那些伤痛。她还在演，还在接戏，还在镜头前站着，将一个个母亲、师奶演绎得栩栩如生，这件事本身，比她经历过的任何一场意外，都更值得大家倾注更多的关注和思考。