（圣莫尼卡讯）美国传奇超模Cindy Crawford（辛迪克劳馥）的27岁帅气长子Presley Gerber（普雷斯利基伯），9月20日惊传在加州圣莫尼卡（Santa Monica）一处顶级戒瘾康复机构内猝逝，震撼欧美娱乐圈。最新死亡证明揭露，他的遗体日前已完成火化，骨灰将永久长眠于父母位于马里布（Malibu）的豪宅中。

消息人士透露，Gerber入住康复机构时整个人看似神智不清，而他生前长期深陷于K他命成瘾的痛苦挣扎。这场突如其来的白发人送黑发人悲剧，让整个家族彻底心碎，目前正低调筹办小型且私密的告别式。

含金汤匙出生的顶级星二代

知情人士驳斥外界谣言，强调Crawford与丈夫绝非缺席的失职父母，全家人始终无条件陪伴在Gerber身边，倾尽所有资源寻求医疗援助。

Gerber最后一次公开露面是在8月5日，当时外界并没有看出他有任何异常。但没人想到，仅仅一个多月，那个曾经在镜头前笑容灿烂的男孩，会以如此方式突然离开。令人唏嘘的是，就在去世前约两个月，Crawford还在社媒上为儿子庆祝27岁生日。她当时写道：“我为你成为的男人感到骄傲，但我永远会把你当成我的小男孩！”5月，Gerber也曾公开发文感谢父亲“从未放弃过我”。

作为母亲的Crawford，自2016年宣布退休后一直将生活重心放在家庭上。她和丈夫在1998年结婚，育有一儿一女，但没想到曾经在T台上光芒万丈的超模，如今不得不面对痛失爱子的残酷现实。

Gerber出生于1999年，继承了母亲的金发和标志性脸颊痣，虽然是男生但长得非常清秀，五官深邃气质出众，还被媒体评为“最美星二代”。母亲是享誉全球的传奇超模，父亲是亿万富豪，他可以说是含着金汤匙出生的顶级星二代。

觉得自己一辈子不被理解

他的事业也很早就在父母的筹谋下开始，15岁和模特公司签约开启职业生涯。两年后14岁的妹妹也进入时尚圈， 有妈妈的助力和自身优越的条件，兄妹俩在时尚圈很快就有一席之地。

不过Gerber本人并不想当模特，他曾在采访中坦言自己并不喜欢站在镜头前，更想要读商学院，但是无奈之下最终还是选择继承妈妈的衣钵。然而年少成名并没有给他带来多少红利，坐拥巨额财富又有如此高的事业起点，让他失去了斗志迷失自我。

成名后的他负面报道铺天盖地，也为他染上毒瘾做了铺垫。2019年他因为酒驾被捕，当时他才19岁，甚至没有达到美国的法定饮酒年龄。因为此事他第一次被推上风口浪尖，但面对舆论年轻气盛的他选择直接表达不满。他曾发文硬怼网民：“现在很多人都可以去做拉皮手术、变性手术、丰唇等等，对这些事情多嘴都会被认为是冒犯。但我却只是在脸上纹了个小纹身，大家就开始恨我，这对吗？”

陷入到争议中的他认为：“我这辈子一直都觉得自己不被理解。”从此他落入到与网民的骂战中，他一直渴望被理解，但是每次回应都会引起质疑声。紧接着抑郁症、焦虑，以及染上毒瘾等问题渐渐出现。

长达十年的毒瘾斗争

他也尝试过“自救”，在2025年7月还发布一段视频，称自己今后想要健康生活，希望可以重新开始体育锻炼。但是转头到了年底，他的计划就失败了，甚至病情还再次加重。他发布视频称自己需要同时服用多种抗抑郁药物来治疗恐慌症。

今年3月，Gerber再次分享自己的治疗进展，称想要用某种迷幻药物治疗毒瘾问题。但因为药物带有明显风险的迷幻，服药后人可能进入持续数小时的强烈致幻状态，因此在美国一直没有获得批准，于是他决定飞到墨西哥接受合法治疗。他当时表示过担忧，毕竟治疗还是有一定的风险。但对于儿子的决定，他的父母夫妇非常支持。

他的妹妹透露过哥哥长达十年的毒瘾斗争经历：“当家庭中发生这样的事情时，每个人都会变得很脆弱，会最终把自己的需求放在次要位置。我想这也是为什么我开始觉得自己很省心，从来不想寻求帮助的原因。”

然而令人没想到的事，就当大家等待Gerber重生归来的时候，最终传来的却是他的死讯。27岁，本该是人生最灿烂的年纪，他拥有令人羡慕的出身和神颜，却一直挣扎在“被理解”的漩涡里，曾经不断尝试自救寻找出口，但终究没能战胜心魔。