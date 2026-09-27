上周票房：《生化危机》靠尸变梗夺冠 《奥德赛》新加坡票房破770万
好莱坞恐怖片《生化危机》（Resident Evil）疯玩尸变梗，戏里的老鼠、狗、小孩和大人——只要有心跳，就能变异成怪物大开杀戒。戏外，电影票房大杀四方，开映首周末就在新加坡和北美拿下票房第一。
《生化》衍生自全球最畅销的同名日本恐怖电玩游戏，是系列中第八部电影，由《凶器》（Weapons）导演Zach Cregger（札克克瑞格）担任编导。全新创作的故事并未直接改编电玩的现有情节，却营造出身历其境的恐怖体验，有口皆碑。根据Box Office Mojo数据，电影在全球吸金1.08亿美元（约1.38亿新元），票房已超越约7500万美元（约8900万新元）的制作费。
9月初曾回归票房冠军的“希腊战神”奥德赛滑落亚军，不过这部电影在本地取得票房佳绩，自7月23日开映以来的累计票房已突破776万元。其中，IMAX放映就占超过一半，达429万元。
中国电影《欢迎来龙餐馆》和得奖的新加坡动画片《沧海琴声》分别通过美食和音乐触及战火，使严肃的议题变得容易“消化”，一开画就跻身十大。《欢迎》跃升季军，《沧海》同步上映中英两版，其中英语版打入第六名。
2026年9月17日至9月20日票房排名
①（新）生化危机（Resident Evil）
②（3）奥德赛（The Odyssey）
③（新）欢迎来龙餐馆（Once Upon a Time in the Middle East）
④（1）蜘蛛侠：重生日（Spider-Man: Brand New Day）
⑤（2）希望 ：末日血战（Hope）
⑥（新）沧海琴声（英语版，The Violinist）
⑦（4）八仙！（All Wishes Come True）
⑧（5）阴儿房：穿越阴深处（Insidious: Out Of The Further）
⑨（8）威利狼大战阿卡米公司（Coyote vs. Acme）
⑩（7）我们不是陌生人（We Are All Strangers）