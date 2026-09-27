（北京讯）《歌手2019》冠军刘欢于26日惊传病逝，享年63岁。曾与他合作打造《甄嬛传》经典配乐的作曲家孟可，稍早受访时，透露刘欢在离世前十几天，突然打电话来急着还钱。如今回想起来，他认为或许对方当时已预感到自身状况欠佳，才会急于把款项结清。

孟可（右）与刘欢（中）已合作多年。（互联网）

据陆媒报道，孟可提到在刘欢离世十几天前，其妻子卢璐突然致电，“说要还我几万块钱（人民币，约1万新元）。”孟可指出，该笔款项是过去一次节目录制，但因为内容最终没被采用，所以自己觉得根本没必要收，“一再推辞，他非要给。现在回想，或许欢哥已经预感到自己身体状况不好，才会急着把这笔钱结清。”

孟可自2008年接手“逍遥音乐会”18首作品编曲后，便与刘欢密切共事。其中，大众最熟悉的莫过于《甄嬛传》配乐。孟可表示，刘欢在自己眼里，是一个“千古难遇的人”，对方不仅精通英、法、意三国语言，还在大学教授欧洲音乐史，作曲理念超前，更像个音乐顽童，让他备感崇拜。

刘欢长期受股骨头缺血性坏死症困扰，曾被拍到拄拐仗行走，健康情况收到关注。（互联网）

刘欢生前长年饱受严重的健康问题困扰。他在2009年被确诊患有“右侧股骨头缺血性坏死”，之后又曾接受过心脏支架手术，健康状况备受关注。