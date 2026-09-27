（上海讯）大陆男星井柏然凭热播剧《早春晴朗》中“栾念（Luke）”一角人气狂飙，事业攀上高峰的同时，与超模女友刘雯的恋情也备受关注。日前一度传出两人七年感情生变，但25日中秋节两人以行动粉碎谣言，甜蜜合体一起看李荣浩在上海的巡回演唱会，让全场粉丝瞬间嗨翻。

李荣浩于中秋夜在上海举办“黑马世界巡回演唱会”，唱到一半突向全场爆料包厢内有贵客，打趣直呼：“你们深爱的那个 Luke今天也在！” 随后更开玩笑称Luke身边的重要女士是老婆杨丞琳，最后才指向观众席揭晓“雯雯（刘雯）今天也在”，直接替好友证实两人不但没分手，还浪漫共度中秋佳节。

李荣浩透露，井柏然与刘雯都在现场。（互联网）

据网民描述，当时大屏幕镜头往包厢拍的时候，井柏然全程把刘雯抱在怀里，即使面对镜头也没松手。

其实，早在演唱会前一天的24日，井柏然与刘雯就已被直击共同现身香奈儿上海展览活动，两人坐在一起，互动相当自然，接连两天的合体也打破近期的情变传闻。

井柏然（左）与刘雯24日才一同出席香奈儿展览活动。（互联网）

李荣浩举动引网民两极热议

不过，这段李荣浩点鸳鸯事件，立即在社交平台上引爆剧粉与网民的激烈大战，部分《早春晴朗》的CP粉不满李荣浩在公开场合使用剧中角色名“Luke”，却强行绑定现实正宫刘雯，怒轰此举严重破坏了剧中井柏然和孙千的荧幕CP沉浸感。

更有激进剧粉要求演员应做到“人剧分离”，甚至冲进井柏然的社交平台评论区逼他在“剧中角色”与“现实女友”之间做选择。

井柏然（右）和孙千因《早春晴朗》的职场恋情累积无数CP粉。（互联网）

然而，多数网民与井柏然粉丝则力挺表示，李荣浩与井柏然私下本就是多年邻居好友，李先前更曾豪砸24万元人民币（约4万6000新元）包场支持兄弟新剧，演唱会上的互动纯属私人情谊的展现。网民也强调，戏越播完后回归现实生活的真情侣大方秀恩爱极为自然，不应将戏剧幻想强加于演员的真实生活。