（香港讯）90年代凭一曲《我失恋你悲伤》红极一时的歌手洪楗华，26日传出在医院病逝的消息，终年49岁。据悉，洪楗华是因癌症不治离世。与洪楗华相识逾30年的好友范振锋表示，自己刚刚收到消息，他语气伤感地说：“好难过，听到消息后我哭了，认识了几十年。”

洪楗华初出道时长相俊俏，患癌后身形转胖。（互联网）

参加歌唱比赛入行 拜戴思聪为师

洪楗华当年17岁参加宝丽金举办的歌唱比赛后，获得已故歌坛教父戴思聪赏识并收为徒弟，随后顺利签约宝丽金唱片公司。他在1994年推出首张个人专辑《青春像个谜》，凭主唱的歌曲《我失恋你悲伤》一炮而红，成为当时备受瞩目的新人歌手。他当年还有“翻版金城武”封号。

洪楗华当年以17岁嫩龄出道，不过很快就淡出了娱乐圈。（互联网）

淡出后转行做生意并娶青梅竹马

1997年，洪楗华转签上华唱片，并于1998年推出《幻觉》EP。然而在与上华唱片合约完结后，他选择淡出娱乐圈，回归平淡生活转行做生意。感情方面，洪楗华与青梅竹马的女友步入婚姻殿堂，婚后育有两名子女，家庭生活低调幸福。

洪楗华（中）数年前上《流行经典50年》节目时已患癌。（互联网）

曾复出亮相TVB节目《流行经典50年》

虽然早已退出台前，但洪楗华对音乐依然保持着热忱。几年前他曾获邀登上无线电视TVB音乐节目《流行经典50年》再次献唱经典金曲，令不少歌迷大感惊喜。他曾透露，为了上节目他决心减肥，用三个月时间减掉约27公斤，之后曾与黄翊及刘彩玉等圈中好友一同开直播唱歌，重温昔日歌艺。如今传出病逝噩耗，令不少乐迷深感惋惜。