（综合讯）中国微短剧市场近年急速扩张，AI短剧今年更大举抢占市场，真人制作面对冲击。眼光远大的周星驰早已“两边下注”，一方面继续开发真人微短剧，另一方面正式进军AI影视领域，双线布局抢占市场。

据报道，中国微短剧用户已超过8亿，2025年市场规模突破1000亿元人民币（约190亿新元）；今年首八个月上线微短剧达43万部，是去年全年的13倍，当中AI剧占比超过九成，令不少演员及幕后人员工作机会受影响。

中国广电总局近日宣布投入60亿元人民币（约11.4亿新元）扶持真人短剧，同时要求平台开设“真人剧”专区，AI短剧也须标注内容，并遵守肖像及声音授权规定。

周星驰早在2024年与影音平台合作推出“九五二七剧场”，先后推出微短剧《金猪玉叶》《大话大话西游》，今年再推出《食神2026》。他的公司早前也宣布开发《长江7号》IP微短剧，采用“真人实拍＋AI技术”模式，其中外星角色“七仔”将利用AI生成影像，其余角色由真人演出。

另一方面，周星驰今年6月透过旗下公司入股网络科技公司，进军AI影视赛道，发展AI短剧及动漫。如今真人短剧获政策扶持，AI影视又持续升温，再次证实周星驰的生意眼光独到，才能双线发展，左右逢源。

王晶打退堂鼓

去年底，香港导演王晶在深圳成立短剧公司，一心想进攻短剧市场，但眼见过去几个月AI短剧强势崛起，王晶决定打退堂鼓，日前受访时指暂时不会开拍短剧。

当被问到中国有关方面推出拯救真人短剧的行动，对他可有帮助？王晶说：“钱太少，兴趣不大，现在做KOL（网红）赚钱好过拍戏。”

虽然暂不拍短剧，但王晶近期也开了一部新作《龙城大嫂》，并找来老拍档关秀媚演出，还表示年底会拍院线电影。