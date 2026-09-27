（综合讯）中国大陆演艺圈迎来剧烈变动，演员许鹏曾凭借短剧“霸总”形象爆红，然而近期由于AI短剧兴起、真人演员市场大幅萎缩，许多演员都面临没戏拍的失业危机。许鹏演艺事业大受冲击，不得已回到老家卖菜维生，掀网上一片热议。

中国大陆短剧演员许鹏被AI抢饭碗，只好回乡卖菜维生。（互联网）

台湾谐星九孔过去长期在大陆拍电影，近来回台发展的他仍经常往返两岸工作。他认为AI对电影演员影响不大，坦言也曾接见过AI短剧的邀约，对方表明不需要他真人演出：“他要我把脸授权给他就好，我说对不起，那我宁可不要这个钱，我要自己演。”

九孔说，很多参与AI短剧的演员这样其实很可惜，到最后就被“淘汰”掉了。“我觉得是时势所趋，那就看你要不要。你看那些短剧的演员，可能2000元（人民币，约380新元）就把脸授权出去了，但他们不知道，正是因为自己授权的这张脸，最后打败了（砸了）你自己的饭碗。”他认为电影还是不可取代的，依旧需要明星，“不然为什么要设立金钟奖和金马奖？”

九孔说很多参与AI短剧的演员贱卖自己肖像，最后“自己淘汰自己”很可惜。（互联网）

AI短剧成本低 无法给演员高价

那当初对方来邀约拍AI短剧，开价很高吗？九孔透露：“也没有。他可能拍个二十、三十集，制作成本一共只有三、五万元人民币（约7600新元）而已。因为是AI，他没有办法给你开高价。他可能自以为开得很高，但实际上根本没办法相比。”

他也回忆起2008年去大陆拍的第一部爆红电影《疯狂的赛车》，当时的片酬是15万元人民币（约2万8000新元）。“那时候还要录台湾的节目《闷锅》，得从香港转机去大陆拍，当时还没有直航。我就这样拍了三个月，回台后还被邰哥（邰智源）、郭哥（郭子乾）开玩笑说，当了‘电影大咖’得请客吧。我后来摆了一桌请大家，扣掉花掉的机票钱，最后只剩下6500元台币（约261新元），那一桌饭吃了1万2000元台币（约483新元），我还倒贴了好几千台币（约200新元），所以电影演员真是不好当的。”

九孔的新片《一路超平安》即将上映。（互联网）

除了拍戏，近年来九孔还跨足YouTube经营个人频道《九孔要变帅》。而他之前接拍的四部电影《一路超平安》《哥哥可以打勾勾吗》《高寮大劫》以及明年的贺岁片《大钱入港》，接下来都将在大陆和台湾上映。

九孔（左）在新片《哥哥可以打勾勾吗》里的演出。（互联网）

九孔认为：“其实伟忠哥（王伟忠）常常跟我说，你好好做好自己本分该做的事，不要想太多。你的专长就是那种神经质的演法，被人揍的时候大家会笑，你只要好好把这一个类型演好就行。一招半式闯天下并不丢人，就怕你想东想西。我想，可能从来没有别的人演这个角色能演得过我吧！”