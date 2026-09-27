（综合讯）75岁中国导演张纪中九年前梅开三度，与小他31岁的助理杜星霖结婚。两人陆续生下两女一子后，近日杜星霖在直播中大方表示要继续拼第四胎，并透露他们正处于“良性循环中”，孩子越生越聪明、越生越可爱，让爱孩子的她愿意再度迎来新的家庭成员。张纪中也在一旁微笑看着镜头。

张纪中一生有三段婚姻，与第一任妻子王玎育有一女；22年前再婚娶了女导演樊馨蔓，两人却因家暴等风波撕破脸离婚；2017年张纪中宣布三婚，和杜星霖领证结婚。而杜星霖婚前因想要有小孩，通过试管方式生下混血大儿子马丁。与张纪中结婚后，她陆续又生了三胎，两年前迎来女儿“龙珠”出生，当时张纪中曾发文报喜，对龙珠喊话“谢谢你选择我们家”。

杜星霖和导演老公开直播，坦言想要继续拼宝宝。（互联网）

三任妻赞老公体力比18小伙子好

近日，杜星霖在直播中说：“张老（张纪中）对我们、对孩子都是满眼爱意和欣赏。”张纪中也呵呵笑着说：“家里要是再多几个小孩多可爱？”杜星霖更是大方承认，生下龙珠后自己目前仍在积极备孕中：“还要生？对啊！就是我们家龙珠太可爱了，越生越聪明、越生越可爱。我们现在在良性循环里，一旦进入了良性循环，我们就想要继续下去。”

张纪中、杜星霖两年前迎来女儿龙珠。

见此，网名惊讶地表示：“老张育儿补贴、退休金一样也不落下”、“这么大岁数真能生吗”、“这老头体力比18岁的小伙子都厉害”、“能者多生，挺好”。而杜星霖被问到为何愿意嫁给大她31岁的张纪中时，她曾回应称，两人相处时会让人忽略掉他的年龄，“他（张纪中）的精力、体力和活力真的比很多年轻人好，也比我好”。

张纪中（右）和经纪人嫩妻感情融洽。（互联网）

之前还有网民在张纪中的社交平台讽刺说：“你老婆不一定一直是你老婆”，张纪中则回怼不带脏字：“我倒是想知道如果有人对你这么说，你会怎么回复？”正面回击酸民。