（深圳讯）60岁天王郭富城（城城）近日忙于在中国举行巡回演唱会，展现出舞台王者魅力。日前深圳站更出现温馨一幕，太太方媛带着大女儿郭咏希和二女儿郭咏萱捧场，郭富城还隔空与两名女儿一起“Battle”尬舞跳《鲨鱼舞》（Baby Shark），父女三人舞步合拍，女儿最后还摆出爸爸的招牌单脚抱腿动作，丝毫不怯场。

有网民在社交网分享演唱会片段，只见郭富城在台上对着女儿喊：“你们要不要挑战爸爸？” 随后两名女儿跟着音乐起舞，自信满满，完全没有怯场，反而随着节奏大方摆动身体，成为台上的焦点。

方媛带着两名女儿到场支持郭富城。（互联网）

天王罕秀女儿样子 一对千金颜值极高

两人动作流畅自然、节奏感极强，跳得有板有眼，在结尾部分更完美做出爸爸的招牌抬腿动作，充分遗传了天王爸爸的优秀舞蹈基因。也有网友认为二女儿跳舞时特别放松，展现与年龄不符的“松弛感”，让人直呼不愧是天王的女儿。

天王郭富城在深圳举行演唱会，家人前去捧场。（互联网）

跳完后，一对小千金还十分有礼貌地向全场观众鞠躬答谢，表现得落落大方，萌翻全场。视频中可见，方媛则在一旁笑看女儿表演，满眼都是幸福感。

更令现场观众惊艳的是，大屏幕特写下一对女儿长得精致可爱，颜值极高，完美继承郭富城与方媛的强大基因，这也是夫妻俩罕见地正式公开女个女儿的正面长相。