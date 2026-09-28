隐身的名字

可上腾讯视频观看

两代女性因一起悬案产生命运纠葛并寻求救赎，三个母亲背后各藏各的秘密。

说的是改编自易难的同名小说，央视和腾讯视频等联合出品的31集悬疑剧《隐身的名字》。剧情讲述幸福妻子倪妮在畅销书作家丈夫保剑锋新书发布之时，决定不再容忍他剽窃她的作品出书。她要求拿回属于自己的署名，被断然拒绝，还遭遇各种卑鄙的阻碍手段，双方准备展开一场激烈的官司。

闫妮（右）和倪妮扮演吵闹不休却彼此牵挂的母女，感情疏离却深沉。（取自剧集官微）

小说版权官司其实只是一个楔子，真正的戏肉在后头。新出的小说其实是倪妮的人生日记，里面有她颠沛流离岁月里出现的一张张血肉清晰的难忘的脸，和一篇篇近乎离奇却又充满伤痛的故事。

她出身贫穷家庭，母亲闫妮偏心有病的弟弟，又为抚养孩子四次改嫁，导致她自幼缺爱，精神上“流离失所”，和母亲也感情疏离。另一方面，闫妮表面强势、控制欲强、性格暴躁，其实母爱深沉。她的四任丈夫跟她的关系也各有缘分与恩怨。而没人知道，她其实背负了半生创伤与巨大秘密，深陷一桩悬疑案件引发的命运漩涡中。

倪妮的人生日记还记录了20年闺蜜刘雅瑟的故事。两人自小结为好友，后者被养母刘敏涛当做死去女儿的替代品，虐待控制。‌‌任何接近刘雅瑟的人都被迫害，以致她虽有数次逃离牢笼的机会，但为了不牵连无辜好友，只能无声反抗。

案件牵出“名字”的意义

刘敏涛（右）对养女刘雅瑟牢牢控制，到她长大仍不放她自由。（取自剧集官微）

这两对母女的生命中，同时出现一名神秘女子董洁。她是刘雅瑟和倪妮的初中语文老师及班主任，外表温柔知性，讲课如春风般温暖。‌没什么人知道她内心深藏的秘密，她因不堪忍受包办婚姻，借用好友的身份证逃离婆家，从而隐姓埋名成为教师。‌‌不料有人通风报信，她又被抓回地狱，更因故被关入地窖十多年，尝尽非人生活。

剧集通过“名字”这一意象，以女主的日记被丈夫抄袭后发表成书为导火索，引出日记背后动人心魄的故事。五位女性之间交织的命运，带领观众看到不同女性面对困境的勇气，充满激励性。大家一起把错位与意外，怯懦与勇敢，自私与奉献，控制与放手各种情境，都做了精彩的展示。

剧中有被刻意忽略的作者名字，有被人为抹掉身份痕迹的神秘老师。版权案与禁锢案同时引出题眼：当人的名字被遮蔽、被模糊、被消失，那么他或她在精神、话语权或是存在意义上也等于被隐去了。而在悬念的抽丝剥茧中，女性的困境与勇气终于被看见。

闫妮演技全剧第一

扮演倪妮和刘雅瑟少年时期的王圣迪（左）和娜一（右），戏份多，演技也出彩。（取自剧集官微）

闫妮与倪妮吵闹不休却彼此牵挂的母女关系，浓缩着深沉的爱与怨，还有沟通、包容、理解与和解。闫妮扮演的母亲，生活坎坷却从不认输，为了孩子永远有求生本能，闫妮的刻画入木三分，有笑有泪，有血有肉。论演技，她当属全剧第一。

另外两个母亲角色也出彩。董洁通过内心戏演出一个命运可怜的母亲，引人无限同情。刘敏涛则是另一个极端；表面优雅，骨子里偏执又疯狂，睚眦必报冷血残暴的母亲，被她的眼神塑造出让人背脊发凉的恐怖角色。当然，和闫妮、董洁的母亲角色一样，她背后也藏着不为人知的秘密。

注意到了吗，本剧不只女角色多，且重要性都远超于男角色，是名副其实的女性剧。最近因旧爱井柏然翻红，与他的旧情被拿出来翻炒的倪妮，和对手刘雅瑟的演出都称职。至于扮演她们少年时代的两个女孩王圣迪和娜一，以及男同学韩昊霖，也都非常胜任，为剧加分不少。