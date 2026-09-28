香港系列之原味道

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跟新加坡人常北上新山吃喝一样，香港人北上深圳和广州各地的热潮也持久不衰，导致本土味道仿佛被忽略了。近年香港老字号食肆、食品厂陆续因不同原因歇业，引起TVB电视的关注。

13集《香港系列之原味道》找来五名主持人——2023年香港小姐冠军庄子璇，以及黄剑文、冼靖峰、潘静文和王汛文，带领观众走进农田和鱼排，见识香港农渔业的发展，同时寻找真正来自香港或当地制造的优质食材，协助振兴本土经济。

节目介绍的食材有哪些？挑特别点的，有海胆、桑枣、宝石鲈、蝴蝶酥、蓝钻斑、糯米糍、食用花、丝苗米、碗仔翅、盅头饭、潮汕牛丸、流心炖蛋、生晒豉油、港式风味酱、即食鸡胸肉、预制外卖餐和濑尿虾生煎包等等。

还有些看字面不晓得是什么的，如濑粉、排包、乌头、狗仔粉、盒仔茶、海葡萄、鸟结糖、生菜鱼肉、水上咸鲜等。就只能看节目揭晓了。

人生美食地图——东京篇

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TVB的10集《人生美食地图——东京篇》顾名思义，由陈山聪、阮浩棕及日本美食达人陈方藤，带领观众到访日本东京寻找美食。有什么值得一提的？

有海胆盛宴、牛舌放题（吃到饱）、鸭肉拉面、立食（站着吃）高级寿司、鲭鱼料理专门店、一座山般刺身饭、抽签決定日式早饭、高CP值活毛蟹套餐、罕见金枪鱼汤拉面、巨份量二郎系拉面、传统庭园“流水式”甜品，以及炸串和黑色寿司“无菜单料理”（Omakase）。

看到这里，肚子饿了吧？