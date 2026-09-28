澳大利亚籍华裔歌手吴卓源从小学习古典钢琴，高中时期开始接触爵士与流行音乐，并受到Mariah Carey（玛丽亚凯里）、Whitney Houston（惠妮休斯顿）等欧美天后的影响，希望能和她们一样学会华丽的转音技巧，因此决定成为歌手。

吴卓源决定往歌手方向发展后，家人鼓励她参加“X Factor”这类选秀节目。她说：“我觉得一开始他们（父母）还是希望我继续走古典音乐路线，但后来发现我真的很热爱唱歌，也就慢慢接受了。”

吴卓源从小修习古典钢琴，后来转型为歌手。（华研国际提供）

吴卓源近年推出的音乐作品多与不同音乐人合作。今年1月，她跨国与日本音乐人STUTS、泰国歌手Phum Viphurit合作新曲“Night Drive”，2月也与STUTS发行EP“With U”。她说，虽然合作对象来自不同文化背景，但实际创作时，彼此差异并不大，“因为大家都是为了音乐而来，所以一旦开始创作，就好像进入了同一个音乐世界。你会忘记语言，也会忘记其他外在的差异，只专注在歌曲本身。”

她笑着补充：“我觉得音乐人的做事风格都类似，大家都有一点拖延症，常常到比较晚才交档案。”不过她认为，音乐人依然很专业，“到了该交东西的时候，大家还是会交出来，而且成品往往超出我的预期。”

五天内完成四首歌

谈到与STUTS合作EP的过程，吴卓源回忆，其实她早前就曾和STUTS合作过一首歌，并收录在对方的专辑中。后来，她也多次受STUTS邀请到日本演出，两人因此维持了友谊。于是今年，他们特地协调出一个星期的空档，她专程飞到东京，两人在五天内完成了这张EP的四首歌曲。

她回忆，在东京的五天里，两人从早到晚待在录音室。“我们吃得最多的应该就是7-Eleven的食物，因为楼下就有一家7-Eleven。我非常喜欢他们的饭团，很方便，又很好吃。”

至于创作灵感从何而来？吴卓源分享，这张EP里的歌曲不一定是特别有故事性的叙事，更多是在捕捉听音乐时浮现出来的感觉。她说：“像有一天，我和STUTS，还有Daichi（日本饶舌歌手）一起在录音室，我们三人坐在一起，一边听音乐，一边把脑海里浮现的画面写下来、记下来。中途我们下楼去7-Eleven买吃的，那时刚好是秋天，又是日落，阳光非常漂亮，还有一点秋叶的氛围，颜色是红色和金黄色的。我们就把这些画面和细节写进歌词里。”

吴卓源2026年9月应邀来新加坡，除了参与Live House演出，也享受了本地美食肉骨茶和海南鸡饭。问她有没有喜欢或想合作的本地歌手，她坦言最喜欢孙燕姿和蔡健雅，“她们都是非常经典的歌手，我听她们的音乐已经很多年，也一直很喜欢她们。如果有一天有机会合作就太好了，这肯定在我的愿望清单上。”

吴卓源今年9月在新加坡演出。（华研国际提供）

不过她至今还没有机会看两人的演唱会，让她感到可惜。她特别喜欢蔡健雅的《抛物线》，至于孙燕姿的歌，她笑说经典太多，每次去KTV都是必点。