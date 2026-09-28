香港TVB视帝张振朗和花旦刘佩玥上周四（9月24日）来新加坡举办见面会，并于隔天接受媒体访问。张振朗在接受《联合早报》访问时分享近况，并对短剧崛起、AI（人工智能）技术对影视行业的冲击等话题侃侃而谈。

由袁咏仪、江美仪和张振朗等主演的重头剧《模仿人生》于2025年3月杀青，在过去的一年半里，张振朗拍了两部电影，与中国大陆男星张云龙合拍央视短剧《奇迹》，主持综艺节目《试真D唷》，还出席了时装周。虽然未停下工作的脚步，但距离上一次进组拍剧，已有好一阵子。

张振朗担任主演之一的重头剧《模仿人生》于一年半前杀青。（互联网）

张振朗指，虽然接拍的剧少了，但这反而让他有机会尝试不同的工作，开拓视野，仅在2025年便因工作飞了约七次。他说：“至于是不是放慢了脚步，我觉得是一半一半。工作节奏不算慢，但我享受了更多跟观众接触的机会。有时候拍剧没机会跟观众接触，不知道观众是否喜欢，比如这次来新加坡，就让我看到观众是喜欢的，表示我应该做得还不错。”

他提到，全球影视行业的整体步伐普遍放缓，短剧和AI技术对传统的影视行业带来了很大的冲击。在这样的环境下，最重要的是安排好自己的生活，做好充分的准备，“以前可能有五次（拍戏）机会，现在或许只有一次，所以必须抓紧机会，因为现在的容错率很低。”

聊起先前所拍的短剧《奇迹》单元《微光》，张振朗说，这是一部每集15至20分钟的横屏短剧。虽然他还未拍过竖屏短剧，但对此并不排斥，认为最重要的是剧本和制作团队。

而面对AI技术的快速发展，张振朗认为：“AI做出来的角色，眼神是没有灵魂的。我觉得AI要彻底取代真人还有一段距离，或许再过五年才有可能吧。”他也指出，AI技术在降低制作成本方面确实有其优势，与其抗拒或担忧，不如思考如何善用这项技术，以此来提升作品质量。

张振朗（左）和张云龙合拍央视短剧《奇迹》的单元《微光》。（互联网）

首拍贺岁电影 赞郑则仕是“活教科书”

前阵子张振朗到马来西亚拍摄贺岁喜剧电影《黄金囍事》，这是他入行以来首次参演贺岁片，参演的港星包括袁伟豪、陈展鹏、黄智雯、郑则仕和夏雨等。

张振朗在《黄》中饰演富二代，个人戏份已杀青。他说，此次与从未合作过的郑则仕和夏雨有许多对手戏，形容郑则仕犹如一本“活教科书”，第一天到片场便找他聊戏、探讨角色，建立默契；而提及另一位前辈夏雨，他说：“夏雨哥的台词很棒，他的记性依然很好，反应很快，真的是TVB高强度训练出来的。”

《黄》也是张振朗首次出演的喜剧。他认为，喜剧是所有剧种中挑战最大的，因拍摄过程充满不确定性。由于每个人笑点不同，很难预判观众的反应，唯有不断尝试；为了呈现出最佳“笑果”，有时仅仅是一句对白都需要重拍几遍。

至于他的笑点，张振朗自认“不高不低”，但脑海中经常会上演各种“小剧场”，有时想着想着会忍不住笑出来。“我觉得人与人沟通时自然流露的一些笑点，就是大家在日常生活里觉得好笑的事，把这些细节放进戏里就很好。”

张振朗（中排左四）到马来西亚拍摄贺岁喜剧电影《黄金囍事》，参演的港星包括夏雨（坐者左二起）、郑则仕、黄智雯、袁伟豪（中排左一）、陈展鹏（最后排者）。（互联网）

自律不让“意外”发生

由张振朗与江美仪、朱敏瀚等主持的饮食旅游节目《试真D唷》正在播出。节目中，几位主持人在台湾品尝地道美食，并走访网上劣评及特色店铺。

张振朗向来热爱运动，今年5月与朱敏瀚、周嘉洛和关曜儁组队，在香港首次参加了体能耐力赛Hyrox。谈到录制《试真D唷》需要不断试吃，是否与维持身材有冲突时，他直言：“确实有！录制时很怕变胖，我已经胖了，胖在肚子……但如果这个不吃那个不吃，节目就不好看，回香港再努力减肥吧。”

他透露，在台湾录影期间，原本计划每天早起跑步，但由于拍摄紧凑、开工时间早，整个行程只跑了一次。他笑言：“‘我要跑步’到最后就像‘我要减肥’一样，成了一句口号，只是说说而已。”但他在拍摄期间从饮食着手，尽量少吃米饭，多吃肉类。

张振朗（右二）与朱敏瀚（右一起）、关曜儁和周嘉洛组队，5月份在香港参加体能耐力赛Hyrox。（取自艺人IG）

至于下来会否继续挑战Hyrox，张振朗称原本计划到海外参赛，但大家近期工作忙碌，暂时没有时间一起训练。对于近日有选手在北京的赛事中腹泻失禁仍坚持完赛，张振朗说，自己的肠胃比较敏感，5月参赛时，甚至连进食和上厕所的时间都提前安排好，以防出现意外。

若在途中突然肚子痛，会选择继续比赛还是离场上厕所，他说：“为了避免这种情况发生，我会在赛前一两天严格控制饮食。”不仅是比赛，这种自律也体现在张振朗的日常工作中，像这次来新加坡，他在出发前一两天不敢乱吃，“我担心在唱歌或演出时突然身体不适、头痛或发烧，所以会控制好饮食。”