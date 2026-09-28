（综合讯）中国夯剧《早春晴朗》的荧幕情侣井柏然和孙千，戏外的感情生活备受关注。孙千近日因一辆商务车，被传与星二代男星陈飞宇恋爱；井柏然与女友刘雯同看演唱会，则引来部分剧粉不满。

孙千曾与陈飞宇在年代剧《纯真年代的爱情》中饰演夫妻，近日却因一辆商务车传出恋情。有网民爆料，陈飞宇拍戏时常用的一辆商务车，6月也曾出现在孙千拍摄《月下烟火》的剧组，车牌和司机都相同，便猜测两人“因戏生情”秘密恋爱。也有网民认为，网传的车是同一租车服务商的商务车，孙千与陈飞宇仅为先后使用并非同乘，所谓的恋情纯属捕风捉影。

孙千工作室：烦心事够多 别来沾边

针对恋情传闻，陈飞宇工作室27日晚上发文：“纯扯，无妄之灾”，并顺势宣传即将上映的新片。孙千工作室不甘示弱，连发两条动态，先是严正声明：“纯属造谣，请勿打扰，认真工作中。”随后更以略带不耐烦的语气补充：“烦心事够多了，别来沾边。”态度十分强硬且无奈。

孙千工作室发文说：“烦心事够多了，别来沾边。”（互联网）

刘雯被爆更改航班独自飞回北京

另一边厢，井柏然与交往多年的超模女友刘雯感情稳定，两人日前一同现身好友李荣浩的上海演唱会。没想到李荣浩在台上的一句玩笑，意外引爆部分剧粉情绪。事件延烧后，刘雯始被爆更改航班独自飞回北京。

井柏然与刘雯25日一起到上海看李荣浩演唱会。李荣浩在台上与观众互动时，以井柏然在《早春晴朗》中的角色名“Luke”打趣：“你们深爱的那个Luke今天也在！”接着，他又提到Luke身边有一位重要的女士，点出刘雯也在现场，让两人意外成为焦点。

讨论发酵后，部分剧粉将矛头指向刘雯，到她的社媒留言，指她“宣示主权”、“破坏追剧体验”，甚至出现“劝分手”及“外貌攻击”等言论。不过，也有不少理性网民呼吁，演员与角色是两回事，戏剧中的感情属于虚构，井柏然在现实生活中拥有自己的感情生活，剧迷不应将角色情感投射到现实。

井柏然忠于内心选择？

面对网上的议论，刘雯未公开回应。随后有消息称，她更改航班，独自返回北京，未与井柏然同行，关键词“刘雯改签避嫌”登上热搜。不过，改签是否与争议有关，未获得当事人证实。井柏然则搭稍晚的班机，被目击在飞机上淡定看热搜，下机后状态轻松，与接机粉丝亲切打招呼，被网民形容“完全不吃压力”。

社媒留言区闹哄哄，一名井柏然的粉丝留言，希望他“不受喧嚣裹挟、忠于内心选择”，随后被发现获得井柏然点赞，引发网民猜测，这是他对风波的间接回应。