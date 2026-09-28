（综合讯）香港歌手李克勤26日在中国内蒙古包头市开唱，因极端天气延迟抵达会场，演唱会迟了逾两小时才开始。一名观众临时上台救场，连唱近20首歌，意外一战成名，网民直呼“高手在民间”。

中国大陆媒体《九派新闻》报道，李克勤赶往包头市途中，因呼和浩特出现冰雹，所乘飞机改降太原。他随后转搭接驳电车，不料车辆途中电量耗尽，只好再改乘德士，几经周折才抵达演唱会现场。

草根歌手侯浪买票听偶像李克勤唱歌，没想到临时上台为偶像救场。（互联网）

大部分观众选择留下等候，草根歌手侯浪也是其中之一。他原本买票到场听偶像李克勤唱歌，没想到临时获主办方邀请，上台为偶像救场。

侯浪在台上唱了两个多小时，接连演唱近20首歌。他事后说，只是买票看演出，没想到得“救场”，自己也从来没在3万名观众前表演过，而且还毫无准备。他说，当时自己顾不上多想，会唱什么就唱什么，只求尽力把歌唱好。

侯浪演出后大获好评。他说，自己是一个草根歌手，能够帮助演出顺利完成，内心也有自豪和骄傲，“能和偶像（李克勤）同台是我的荣幸，演出结束后他说很感谢，我们拥抱了至少十几秒钟。”

李克勤登台时，随即多次向歌迷鞠躬道歉，苦笑透露自己从下午5时就没吃饭，也没上厕所；演出结束后，他主动拥抱侯浪表达谢意。