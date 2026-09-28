（综合讯）中国女星范冰冰与范丞丞卷入追债风波。2017年，她旗下的“无锡爱美神”与“东阳嗨乐影视”合资拍摄《巴清传》，但剧集因主演高云翔卷入性侵案件、范冰冰陷入税务风波，迟迟未能播出。法院其后终审判决，爱美神须向嗨乐影视归还投资本金及收益，合计6700万人民币（约1200万新元）。嗨乐影视称，判决自2021年9月生效以来，至今仍未收到款项，日前发公开信向范冰冰追讨，也点名范冰冰的弟弟范丞丞。

嗨乐影视9月24日在社媒发布题为《范小姐，请还钱！》的公开信。信中声称，爱美神一直以破产为由拖延还钱，但这间公司在2018年至2020年间，却暗中向范冰冰名下工作室转入逾2亿人民币（3807万新元）、并向范丞丞名下工作室转入近千万人民币资金，并进行股权转移。投资方字字火药味十足，公开要求范冰冰与范丞丞这对姐弟亲自出面交代清楚，并将债务连本带利还清。

面对投资方公开追债，范冰冰与爱美神委托中国知名律师张起淮发表声明回应。

声明强调，企业责任与个人责任依法必须严格区分，指责对方企图利用网络舆论裹挟司法，严正警告禁止泄漏商业秘密与非公开信息。

代表律师提出三点：一、企业与个人责任分开，连带责任须经法定诉讼追偿；二、言论须以客观证据为基础，严禁主观臆断；三、争议应经起诉等合法渠道维权，绝不容许借网络损毁他人名誉与商誉。声明也称，若发现有人雇用“水军”造势，发表损害当事人名誉及公司声誉的言论，将依法追究。