我不是大师

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24集中国民国悬疑剧《我不是大师》由李现、李一桐领衔主演，改编自易之的小说《我是个算命先生》。故事围绕江浙富少上官诚明（李现饰）展开，沉迷于戏园听曲的他，结识戏班里新来的姑娘江飞燕（李一桐饰），两人私定终身。可是在婚宴上，一名不请自来的算命先生杜瞎子（梁天饰）却预言上官家将面临劫难。短短几日后，上官诚明的家人接连病逝、失踪。眼见杜瞎子的预言一一应验，他在走投无路之下，只得答应散尽家财帮杜瞎子重修庙宇。

后来上官诚明发现原来家族遭设局灭门，而在局中负责推波助澜的正是江飞燕。她与杜瞎子都隶属同一个组织天相派——该组织以看相算命为幌子寻找目标，合伙设局诈骗。上官诚明拜曾被天相派废去双腿的奇人金不换（吴刚饰）为师，并以身入局，通过连环骗局见招拆招，层层揭露玄学骗术，最终瓦解了该黑暗组织。

冬城猎凶

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王阳（左）和万茜是公认的实力派演员。（取自剧集微博）

18集悬疑刑侦剧《冬城猎凶》由香港名导翁子光担任总导演及监制，万茜、王阳及余文乐领衔主演。故事讲述资深刑警李豫京（王阳饰）被临时借调，协助雷厉风行的女警岳晴川（万茜饰）侦办一起牵扯甚广的系列儿童拐卖案。在深入搜查案件线索的过程中，李豫京意外发现，这起拐卖案的蛛丝马迹，竟与自己13年前经手的一起悬而未决的持械抢劫案有着千丝万缕的联系。

面对狡猾残忍的犯罪分子与错综复杂的案情，李豫京与岳晴川默契配合，并肩作战，凭借敏锐的直觉与对正义的坚守，最终揭开两起案件背后的惊天真相。