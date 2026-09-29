兰香如故

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说到大女主逆袭与成长的题材，除了自带扛剧口碑的杨紫，谭松韵是另一位公认能将坚韧角色演进观众心坎里的实力派女演员。

由谭松韵和刘学义领衔主演的中国古装剧《兰香如故》（简称《兰》）改编自禾晏山小说《兰香缘》，以权谋宅斗、家族复仇为主轴。47集《兰》讲述大学士府嫡系长孙女沈嘉兰（谭松韵饰）在家族惨遭诬陷灭门后死里逃生，被曾受沈家恩惠的林府家奴许万全（陈创饰）夫妇救下，并顶替他们刚病故的女儿许兰香的身份隐姓埋名。

数年后，许兰香进入昔日未婚夫林锦岐（刘学义饰）的府邸为婢。面对步步惊心的处境，她凭借着聪慧、坚韧与善良，从一个毫无背景的底层丫鬟到逐渐站稳脚跟，不仅屡次助林家脱离困境，赢得林锦岐的倾心，更打破阶级身份的束缚，最终成功为沈家平反昭雪。

谭松韵以克制眼神与细腻微表情，演出许兰香谨慎隐忍却不失坚韧的性格。（取自剧集微博）

《兰》开篇仅用一集篇幅便交代了沈家因朝堂之争惨遭灭门的背景。沈家女眷不甘承受被发配青楼的屈辱而纷纷自尽，唯独沈嘉兰在一片血雨腥风中幸存，获曾受沈家接济的许氏夫妇救下。

有多少人跟我一样？还没认清沈家上下每个人的脸，他们就集体下线了。虽然配角们只需推动情节，没有记忆点也并无碍于剧情理解，但想借此点出《兰》的人物众多。好在随着剧情发展，陆续登场的角色都塑造得有血有肉——从林府丫鬟群像、林家女眷，到许兰香的养父母等，每个人物都鲜活立体，足以衍生出一条独立的完整故事线。

众演员演技亮眼

在《兰》开播之初，谭松韵因扛剧能力登上微博热搜。她的号召力无需多言，从《锦心似玉》《你比星光美丽》，到《蜀锦人家》《我的山与海》，她用实力证明自己是当之无愧的口碑保障。

乍看《兰》的设定，不免让人联想到谭松韵2024年主演的《蜀锦人家》，两者皆是家道中落后，女性在逆境中奋发求生的励志故事。除了保留过往角色的坚韧底色，不同的是，谭松韵在《兰》中的诠释多了一份步步为营的隐忍；进入林家为婢后，她察言观色，时刻谨言慎行如履薄冰。

谭松韵通过克制的眼神与细腻的微表情，将许兰香谨小慎微却不失风骨的人物性格，从骨子里一点一滴地渗透出来。值得一提的是，这个角色始终将“活着”摆在首位，剧集播出近半仍未轻易对男主动心，将女主角清醒自强、自立自救的人设贯彻到底。

在前几集中，另一个特别抢镜的角色当属李梦饰演的高门嫡女赵星棠。有别于《墨雨云间》的疯批长公主，赵星棠是两个世家联姻的棋子，从嫁给林锦岐的第一天起两人便相看两厌，婚姻名存实亡。在经历真正所爱之人的背叛后，唯有金钱能给予她安全感，而在“疯”的背后，这个角色更多展现的是身不由己的命运和深刻的悲剧色彩，李梦也拿捏得恰到好处。

李梦（左）饰演的赵星棠与郑合惠子饰演的杜翠雀，都是令人印象深刻的女性角色。（取自剧集微博）

同样讨论度居高不下的，还有郑合惠子饰演的杜翠雀。因哥哥杜正（叶筱玮饰）曾在战场上舍命救下林锦岐，兄妹俩得以被接入林府，并备受林家厚待。表面温婉的杜翠雀才学过人，却因女子无法科考而苦无出路，将嫁入豪门视为唯一的跳板，一心想嫁给林锦岐，却因出身无法如愿，后来甚至向林家投毒。而在阴谋败露，被撕下伪装那场戏中，她从满眼委屈地装哭，瞬间切换到令人毛骨悚然的狞笑，极具爆发力的眼神戏，将角色的狠绝与悲凉演绎得淋漓尽致。

从《花间令》《春花焰》到《念无双》《桃花映江山》，凭借多部作品赢得“古装男神专业户”美名的刘学义，此次在《兰》中饰演出身显赫的林家长孙林锦岐，原本与沈嘉兰有婚约，却因沈家卷入朝堂风波，林家为求自保而退婚。随后，他为家族弃文从武，与许兰香朝夕相处之下，逐渐被她的善良与聪慧吸引。刘学义将角色的内敛隐忍、林家长孙的气势，以及顶天立地的名门风骨融为一体，以收敛却不失重量的表演撑起这个角色。

刘学义饰演的林锦岐为家族弃文从武。（取自剧集微博）

被网民称爽版《红楼梦》

有网民称《兰》为“爽版《红楼梦》”，这不仅因为在视觉与美学上让人联想起1987年电视剧《红楼梦》外，剧中人设与情节也处处透着红楼的影子：郑合惠子饰演的杜翠雀，因才学出众却困于女儿身与阶层枷锁，被指颇有薛宝钗的无奈与挣扎；而许氏夫妇感念昔日恩情，用亡女身份替下沈家孤女，则对应了《红楼梦》中刘姥姥受王熙凤接济、最终在贾府落难时救下巧姐的因果报恩。

不过，两部作品最大区别在于内核。《红楼梦》是繁华散尽、万艳同悲的宿命悲剧；而《兰》则是落难贵女在深宅泥沼里步步为营，最终重掌命运的故事。正如有评论所言，《兰》虽有红楼神韵，却以现代大女主逻辑，消解原著的宿命感，借古装外壳讲了一个更符合当下观众期待的逆袭故事。