在新加坡英语伪纪录片《沙盒英雄》（The Sandbox）中，特技学校苦撑经营；戏外，电影取景地沙盒影武堂经营五年后，也因生意难以为继，在9月中歇业。戏里戏外的重叠，让饰演学校财务负责人的新加坡演员温淑安，谈起本地小生意的处境时格外有感。

温淑安接受《联合早报》访问时说：“我蛮sayang（疼惜）一些生意的经营人。”她指出，本地创业者在方方面面投入大量时间与心血，走到生意难以维持的一步，要决定继续撑下去，还是及时放手，绝非一句“别放弃”那么简单。

她接着说：“放手是否就代表失败？现在停下来是不是更合理？还是自己努力得不够？”诠释角色时，她正是从这些挣扎切入角色，也因此真切感受到“做生意真的很难”。

采访当天，温淑安特地穿上本地品牌服装以示支持。为了逛品牌的实体店，她专程去了阿裕尼一趟。她说，走进不同商场，常看到相似的店铺，因此希望有更多本地品牌能进驻方便大众前往的商场。不过她也明白商场租金高昂，问题不能单靠商家解决，还需要各方支持。

温淑安说，电影直面经营的现实压力，戏里戏外却仍有希望。“奋力向前的过程也有它的美。能遇见志同道合的人愿意与你同行，互相扶持，一起追梦，本身就是一件美好的事。”

翁璇不再期待获母亲认同

在《沙盒英雄》中，翁璇饰演的自媒体工作者一心想当网红，走到哪里都要刷存在感。直到一场母女俩把话摊开来说的戏，观众才看见她活泼自信的外表下，藏着得不到母亲认同的失落。翁璇受访时坦言，角色的心结与戏外的自己相似，“我好像一直都在寻求妈妈的认同。”

入行多年的翁璇，仍不时感受到母亲对她选择演员这条路的不解。（张俊杰摄）

现年30岁的翁璇，14岁开始参演舞台剧，22岁从拉萨尔艺术学院毕业，随后投身影视圈，作品包括电影《七天》和电视剧《纯爱手册》。

当年，翁璇获新加坡国立大学人文社科学院录取，却选择攻读表演。她的母亲不明白女儿明明有别的路可走，为何偏要选这么辛苦的一行？如今入行多年，翁璇仍不时感受到母亲的不解。“我想，她终究不希望我做这一行。但我已经做了这么久。或许，我该试着放下‘请你认同我’的期待。”

不过翁璇明白母亲的担忧。她坦言：“如果将来有孩子，我也不希望他们当演员，太辛苦了。”

翁璇刚拍完一部新加坡与印度尼西亚合拍的动作喜剧片，她仍希望在演艺路上继续精进。2026年底，她计划到美国洛杉矶进修电影表演，笑说：“毕业八年了，很想再回去当学生”。她也预计明年3月演出全新的舞台剧。