新加坡导演洪玉桔执导的处女长片《泡泡糖女孩》（Ah Girl）在曼谷国际电影节（BKKIFF）拿下“最佳亚细安电影”（Best ASEAN Film）和“新声奖”（New Voices Award）。洪玉桔刚携《泡》出席在北京举行的“新加坡文化节”，赶搭9月27日清晨6时班机飞曼谷参加BKKIFF闭幕礼，岂料抵境后，因机场淹水无法卸下行李，她差点得穿睡衣走红毯。

洪玉桔穿着睡衣上飞机，没想到抵达曼谷时，行李因水灾滞留机上，她差点得穿睡衣出席颁奖礼。（受访者提供）

洪玉桔28日凌晨接受《联合早报》电访时透露，因洪灾关系，她错过了《泡》在BKKIFF的放映会和映后交流会，还因行李滞留机上，险些走不了红毯，无法出席颁奖礼。

她说：“我在北京凌晨3点起床赶飞机，穿着睡衣上机，结果遇到曼谷水灾，行李无法卸下。我当时跟电影节负责人半开玩笑说，不如干脆让我穿睡衣走红毯，也蛮新鲜特别的，哈哈哈。不过他们真的很棒，赶紧陪我到商场买了晚装和鞋子，我才能在最后一分钟漂漂亮亮上台领奖。”

洪玉桔（右）在电影节工作人员帮助下临时买了晚装，站在影后范冰冰身边，毫不逊色。（截图自受访者提供视频）

金马影后范冰冰凭《地母》拿下本届曼谷国际电影节最佳女主角。颁奖典礼上，洪玉桔一身临时购买的黑色绸缎短裙晚装，性感指数不输身边的“红毯女王”范冰冰。

洪玉桔说：“杨国瑞闭幕片《明月共此时》演员李康生的行李也和我一样受困机上，他也只能穿便服走红毯。”直到28日下午，行李终于送抵洪玉桔下榻的酒店。除去出席颁奖礼的时间，她已穿着睡衣超过24小时，十分无奈。

一半奖金捐助灾民

《泡泡糖女孩》耗资50万元、耗时10年制作完成。洪玉桔为完成影片，曾向友人们借了六位数款项，目前仍积极打工还债。这次一举拿下两个BKKIFF电影大奖，让洪玉桔喜出望外，她也特别感谢泰国的后制公司赞助她音响和提供调色等技术支援。

超过24小时没有行李，没有衣服可更换，洪玉桔一脸无奈。（受访者提供）

她透露，每个奖项可获得3000美元（约3800新元）奖金。“虽然得奖是值得庆祝的事，但我们受惠于泰国后制团队，现在看到当地受灾，我们也想尽一份力，会把一半的奖金捐给这次曼谷水灾灾民，另一半我会拿来还债，哈哈。”

影片11月中本地公映

因为水灾的关系，27日下午在BKKIFF举行的《泡》放映会，现场只有三十多名观众出席。洪玉桔错过了此次活动，由电影监制Yuni Hadi（云妮海迪）与在场观众交流，并分享原版的影片更悲惨。

洪玉桔说：“其实我真实的人生远比电影的要惨很多，哈哈。现在只希望电影在新加坡能取得好票房。”

今年的BKKIFF闭幕礼多少受到曼谷洪灾影响，但颁奖礼照常举行。（受访者提供）

《泡》中的9岁素人演员王宣静（参演时仅7岁）凭浑然天成的演技，在今年4月底的第50届香港国际电影节“新秀电影竞赛”单元，夺得最年轻影后荣衔，之后又在7月底的第九届马来西亚国际电影节二度夺得最佳女主角奖项。

本地素人演员王宣静在《泡泡糖女孩》中的演技浑然天成。（档案照）

电影能脱颖而出夺得两个重要奖项，BKKIFF评审团这么评价《泡泡糖女孩》：“这部处女作影片细腻地展现细节与所要刻画的影像世界，带给观众极其独特的视角。从构思、故事、角色到整体执行，作品都展现出对电影制作的热情与天赋。影片自信欢快、情感丰富，同时深刻凸显了倾听孩子声音的重要性。”

《泡泡糖女孩》将在今年新加坡国际电影节放映，它也是10部入围角逐银幕大奖的长片之一。影片已定于11月19日在本地电影院上映。