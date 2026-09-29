（香港讯）现年80岁的狄龙与79岁的姜大卫，被誉为“邵氏双侠”，两人当年感情要好，好到有“狄不离姜、姜不离狄”的说法，后来传出二人关系决裂，姜大卫更曾冷淡直言彼此“道不同”。近日网上流传狄龙与姜大卫的自拍照，被视为双方关系破冰。

近日网络上流传一张狄龙与姜大卫的最新自拍照，姜大卫负责拿手机自拍，而狄龙也露出微笑。照片曝光后，有人认为照片是AI生成的，不过有狄龙的粉丝留言透露，狄龙在早前的线下粉丝聚会中主动向现场影迷展示照片，照片的拍摄日期是在去年12月27日。

粉丝们看到照片后，纷纷留言道：“两个人和好了啊，果然只要我活的够久就能看到我磕的cp复婚”，“这一对真的最符合是”有生之年” 这个主题的CP了。果然只要活得够久，一切皆有可能”，“终于大圆满”等。

两人决裂原因多年来众说纷纭，有指他们在1975年拍摄《倾国倾城》时因戏份问题而埋下心结，后来又传过他们曾在片场大打出手。而最关键的导火线，据传是2002年两人的恩师、导演张彻逝世时，正在北京拍戏的狄龙没有亲自返港奔丧，仅派儿子谭俊彦代表出席。此事令重情义的姜大卫非常不满。

对于与狄龙的关系，姜大卫过去接受香港媒体“香港01”访问时抛下三字“道不同”，并罕见回应：“（我们）没打架、没吵架，也没和对方说过什么，什么都没有，（外面传的）都是传言。只是大家慢慢长大之后，大家的看法和想法都不一样了，对这一行、对自己、对别人等各方面，大家的看法不同而已。很难说可不可惜，大家各走各的路罢了。有些场合还是会碰到，见面了就说声哈咯。”

幸而这段长达数十年的僵局在去年迎来转机。去年8月，狄龙在访问中罕见地提及这段恩怨。他说，当年两人在邵氏一起出道，虽然后来各奔东西，但他认为这并不影响彼此的关系，因为真正的朋友并非建立在时间长短上，而是“永恒的”。他回忆当年与姜大卫形影不离，感情深厚，并直言对方是他的一生挚友。