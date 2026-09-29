（综合讯）好莱坞男星Richard Harrison（理查德哈里森）于9月18日在美国加州洛杉矶安详离世，享年90岁。Harrison的好友、制片人Joan Borsten日前公开了这一噩耗。

Harrison在1936年出生于美国盐湖城，年轻时因健美身材与硬朗外型闯荡好莱坞，并于1960年代初期前往意大利发展。他凭借《无敌角斗士》（The Invincible Gladiator）等片在欧洲一炮而红，随后引领了“义式西部片”（Spaghetti Westerns）热潮，一生拍摄超过100部B级电影。

值得一提的是，他在1964年拒绝了名导Sergio Leone经典西部片《独行侠连环夺命枪》（A Fistful of Dollars）的男主角邀请，并向导演推荐了当时仍在寻求突破的Clint Eastwood（克林伊士伍）。正是这关键的推荐，彻底改写了Eastwood的演艺生涯，将其推向国际巨星宝座。

70年代末欧洲影坛放缓后，Harrison更曾跨足香港拍摄多部低预算忍者题材电影，包括《忍者狂龙》（Ninja Dragon）等。当年他仅在香港拍摄了两、三个月，素材却被恶意剪辑成多部续集电影继续捞钱，这让他无奈地表示“简直败坏了名声”，不愿承认演出。但讽刺的是，这系列也成为他在亚洲最具声望的系列电影。

他选片的标准极为潇洒，总是先问制片“去哪里拍？”，只要是没去过的地点就会接，甚至到了飞机上才开始翻阅剧本，但他总是能将演出表现得最好。好友Borsten甚至感叹，Harrison在意大利红到走在路上都会被包围，却从未摆过明星架子。如今这位将电影视为探索世界旅程的老戏骨安详离世，其潇洒传奇的一生也为影史留下了独特的印记。