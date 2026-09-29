新加坡艺人许美珍9月29日出发到曼谷，没想到还没抵达，旅程便已一波三折。

28日晚，许美珍在社媒Instagram上与粉丝互动，兴奋地分享自己即将出发到曼谷。不料一小时后，她发现曼谷机场因水灾导致托运行李无法如期送达。于是，她启动“B计划”，决定把行李控制在7公斤内，只带手提行李上机。

许美珍透露，虽然行李一切精简，但足够她在曼谷待上10天。比起换洗衣物不够，她更担心要如何应对坏天气，也猜想因为洪水，有许多商店可能不会营业。

然而，尽管做足万全的准备，意外还是发生了。许美珍29日一早在限时动态上发了一张惊讶的自拍照，写道：“我的航班被取消了。没有任何短信，也没有电邮通知…… ”她尝试拨打泰国航空的热线电话，但无人接听，“他们今天所有的航班都取消了，但是其他航空公司的飞机都照常起飞…… 怎么会这样？”

许美珍启动“B计划”只带手提行李上机，没想到却遇到班机被取消的状况。（艺人IG限时动态截图）

许美珍随即买了酷航的机票，并乐观地说道：“其实我没有不高兴，我觉得人一生中总要经历一次这种事，才能学会如何应对类似的状况。”

她之后又在IG限时动态上载了一段视频。视频中可见她人已经抵达樟宜机场，她边走路边分享道：“我的做法有点傻，下次我就知道流程了。如果航班取消，航空公司通常会把我们安排到同一联盟的另一班客机上。就我这次的情况来说，泰国航空把我转到了新加坡航空。但因为我很kiasu（怕输），在得知这个安排前我已经买了一张酷航的机票。没办法，只好浪费（那张机票的票钱）了。”