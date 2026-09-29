电台UFM 100.3本周六欢庆创台25周年，多项经典节目及互动单元重新登场，“冲着你来”的口号也再次响起。

从收音机、网络直播，到如今Podcast、短视频及社交媒体盛行，25年来广播形式和听众习惯不断改变，但DJ与听众之间的陪伴与互动始终没变。

文鸿一路坚守至今

回望25年，黄文鸿接受《新明日报》访问时笑说，每年电台庆生都会感叹“原来已经很久了”，“原来只剩下我一直都在”。

当年UFM开台喊出“冲着你来”，25周年再喊回来，对他而言依旧代表对广播的热情。“要有一股劲！是冲的。”

黄文鸿提及最舍不得的节目，是当年与叶丽梅搭档的傍晚《麻辣馆》，那是他从资讯节目转去谈八卦、辛辣课题的一次突破，他还设计彦维“小二”的角色，如今“小二”已成为网红，仍沿用这个称呼。

今年重拾《我要点歌》等经典单元，黄文鸿认为：“有些互动方式虽然很传统，但在这个时代更显得珍贵。”与听众之间直接的情感交流，也是他希望年轻DJ继续保留的东西。

当DJ多年，他曾遇上一通令自己无法忘怀的电话。一名情绪低落的听众曾尝试在他值班时打热线，却没能和他说上话，后来离世。听众哥哥事后告知此事，还请他挑几本书烧给弟弟。

“我还在想，如果我当初有接到他的电话，他的结局会不会不一样？”从那以后，他不敢忽视任何电话和短信。

丽梅学会用声音表达自己

另一名“元老”叶丽梅认为自己最大的改变，是学会“用声音表达自己”。过去靠肢体语言搞怪，离开电视后一度困扰，后来发现广播也能带来欢乐。

如今她依旧是爱笑搞怪的“Jurong阿嬷”。早班必须凌晨起床，家中的猫4时30分叫她，“是我另一个闹钟”。

回望25年，叶丽梅以“比上不足、比下有余”形容自己，也当作不要给自己太大压力、却又不能停滞不前……“我其实是很幸福、幸运的，在做的是自己喜欢的工作；庆幸一路上有你。”

年轻DJ要听众 听完还想回来

加入电台近两年的马鸿裕（Xavier）视25周年为机会多于压力，并认为年轻DJ要承接广播精神，同时让节目形式随时代改变，挑战是“让人愿意停下来听，且听完之后还想再回来”。

他以《我要点歌》和“Joseph Asks”为例，认为广播特别之处在于DJ与听众共同完成节目，歌曲与故事带来的共鸣，是电台独有的温度。

入行四年的沈嘉怡则笑称，UFM虽比她“年长”，却像人生长辈。第一次开麦紧张到脑中只剩“紧张”两个字，如今互动方式更多元，可以“玩出更多好玩的节目”。她深信广播魅力在于“惊喜”，不像Podcast或自行选歌般完全掌控内容，打开广播，可能听到意料之外的歌曲、话题，以及DJ观点。

面对AI时代，四人认为平台会改变，广播核心仍在。黄文鸿希望UFM继续保有魅力；叶丽梅庆幸一直做喜欢的工作；马鸿裕希望未来被形容为“有趣”；沈嘉怡则希望50周年时，自己是愿听后辈意见的前辈，一起玩出新火花。