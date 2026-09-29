（本地讯）尚达曼总统将在《总统挑战之夜2026》（President’s Challenge Night）献上特别演出，与阿姐郑惠玉同台表演马来手鼓（Kompang）。

除了尚达曼总统和郑惠玉的特别项目，其他演出包括向洋和Anisah合唱“Can You Feel the Love Tonight”，郭坤耀、DJ兼歌手Ezam Ernady、刘怡伶、周智慧和Jaynesh一起演唱“Can’t Hold Us”，马来创作型歌手Amni Musfirah带来“Cover Me in Sunshine”，合唱组织“新加坡之声”（Voices of Singapore）的100名年轻歌手演绎“High Hopes”，沈于翔将首次演唱新歌“The Little Critters”等。

除了本地姜，以统一的造型和招牌齐刘海，并透过整齐划一的舞步走红的日本舞团Avantgardey将带来招牌舞蹈演出，英国流行乐团强尼恨爵士（Johnny Hates Jazz）则会献唱歌曲“Shattered Dreams”和“Turn Back the Clock”。

《总统挑战之夜2026》由林慧玲和喜剧艺人Rishi Budhrani联手主持，10月25日（星期天），晚上7时30分，在5频道直播。