（香港讯）首届亚洲小姐冠军黎燕珊，9月28日接受TVB节目《流行都市》访问，一脸幸福地分享近况。她在节目中罕见地提及新恋情，更亲口证实与现任男友计划于明年再婚，且一对子女也“举双手赞成”。

现年62岁的黎燕珊受访时甜笑表示一切并非刻意强求，而是冥冥之中注定的缘分。她透露，与男友已认识20多年，两人同为教友，一直保持着良好关系，直到近两年他们的互动才变得密切，关系升华为情侣。被问到婚期，黎燕珊显得有些害羞，但仍难掩喜悦大方分享道：“会的，快了快了，明年会结婚。”

黎燕珊1985年获得首届亚姐冠军，1992年嫁给邵氏出身的演员刘永，成为他的第二任妻子，并生下一对子女。但二人于2000年传出婚变，当时黎燕珊除了提出离婚申请外，更向香港高等法院申请禁制令，禁止刘永接触自己及一对子女，最终双方在2004年离婚。

结束12年婚姻后，成为单亲妈妈的黎燕珊如今已是三代同堂，女儿刘咏诗已生下一女，让黎燕珊荣升外婆。黎燕珊说，自己的这段“黄昏恋”得到了子女的大力支持，“他们没有意见，还经常夸他（男友）呢！”