你在冲啥!?

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台湾金钟主持人曾国城跨足YouTube，推出全新频道《你在冲啥!?》，探索嘉宾们毕业后的人生故事，首波企划《世新人，你在冲啥!?》是献给世新大学70周年校庆的特别节目。

首集邀来报考世新大学上海硕专班，并获选为杰出毕业生的孙淑媚。她回顾攻读硕士期间同时兼顾拍戏、工作与课业，经常利用拍戏空档完成作业、赶论文、准备口试。她坦言一路走来相当辛苦，但从未想过放弃，“既然决定要做，就一定要做完，半途而废是小时候才会做的事。”

节目也邀来校友温昇豪、A-Lin和郭静担任嘉宾。温昇豪自曝当年的梦想其实是成为新闻记者，却无心插柳走上演艺之路。A-Lin剖白出道以来的低潮与转折，坦言曾因唱片公司解散萌生退出歌坛的念头；郭静则分享从竞技啦啦队到歌手、综艺、音乐剧的演艺历程。

交锋

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《交锋》是一部围绕中国当代国安题材的电视剧，剧情横跨20年。（互联网）

《交锋》是一部围绕中国当代国安题材的电视剧。故事始于1990年代末，闽舟市爆发一起涉及境外军事装备的机密泄漏案。国安侦查员马憩（王凯饰）奉命追查，却让代号“北风”的境外间谍林看山（欧豪饰）在围捕中逃脱，双方由此展开长达20年的较量。多年后，精通大数据与网络溯源的年轻干警春晓（彭昱畅饰）拜马憩为师，两代国安人员联手重查这起积案。

此剧的一大看点，是通过两代国安干警办案方式的变化，呈现时代与科技发展下隐蔽战线的较量。作为中国国家安全部主导创作的作品，《交锋》以“真实”为创作基础，主创团队系统梳理了大量真实案件，从人物处境、案件逻辑到时代细节，力求经得起推敲。