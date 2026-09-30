黑白清道夫

The Fixers

可在Netflix观看

如果“清道夫”专门替人解决棘手麻烦，这群人的第一项任务，应该是清掉剧中大量的灌水对白。

台剧《黑白清道夫》有个一听就想追的设定。香火鼎盛的百年宫庙青和宫，地下竟藏着神秘组织，专替黑白两道及政商权贵处理见不得光的麻烦。插上三长两短的香是求助暗号，佛像里藏着USB个案资料库，还有指纹系统。神明在上，高科技在下，这波操作很可以。

《96分钟》导演洪子烜与《模仿犯》导演张亨如联手，动作和视觉确实有水准。宣传期被冠上台版《捍卫任务》（John Wick）和《金牌特务》（Kingsman）的名号，灰色正义也让人想到韩剧《模范计程车》。开播后评价两极，有人买单，我却觉得松散拖沓的叙事节奏撑不起这么燃的设定。

支线太多对白没完没了

江福生（李铭顺饰）曾是黑帮神枪手，如今沦为负债患病的中年鲁蛇。加入青和宫后，他带着冷静自负的政二代薛秋楠（娄峻硕饰）闯荡黑白两道。跨世代反差搭档从互呛到并肩作战，也卷入青和宫与敌对组织夜月堂的多年旧怨。

娄峻硕把冷静自负的政二代演成耍帅。（Netflix提供）

开局几集抛出的地下秩序颇有气势。传统市场追逐够热闹，近身肉搏和枪战也不含糊。青和宫红红绿绿，机关一道接一道，电影感拉满。可惜宫庙文化与高科技看似混搭，实际各演各的，没有真正玩出更深的趣味。想走好莱坞特务组织路线，又舍不得本土黑帮套路，最后卡在中间。

如果看惯美式或韩式犯罪动作剧的快狠准节奏，这部恐怕会让你水土不服。动作场面刚把气氛炒热，一堆长对白马上把火浇灭。到了中段，清道夫都不怎么出任务了，大家都有讲不完的话，这边讲完换那边继续讲。黑帮空摆架势，政客话中有话，双男主插科打诨，每个人都怕观众听不懂，连悬念也非得解释到底。

雷嘉汭靠瞪大眼睛装酷，演绎女杀手角色。（Netflix提供）

故事还不断加码，组织斗争没说完，又搬出政治黑幕和父子矛盾，上一代恩怨也来分一杯羹，再顺便塞进一条暧昧感情线。支线抢着登场，主线只能挣扎求存。

所幸到了大结局，沉睡大半部的节奏终于醒了。计中计接连翻盘，戏剧张力总算绷紧。

庹宗华最抢眼

李铭顺依旧镇得住场。他把江福生演成一个吊儿郎当的老油条，平时满嘴干话，兴起还会冒出几句莫名其妙的打油诗。既要负责笑点又要带飞新人，偶尔难免用力过猛，好在姜还是老的辣。

问题是，金钟视帝把球抛过去，歌手出身的娄峻硕未必接得住。薛秋楠的冷静难搞被演成耍帅，斗嘴也少了你来我往的痛快。两人一起闯过几次鬼门关，却始终没磨出生死搭档的默契。双雄男主本应是全剧灵魂，偏偏火花不足。

收放自如的庹宗华反而最抢眼，不必拍桌瞪眼，一个眼神就有老江湖的分量。林熙蕾恨不得把“大姐大”写在脸上，狠劲摆得太刻意，处处看得出她在演。女主角雷嘉汭曾在《八尺门的辩护人》证明演技，这回却沦为串场工具人，所谓冷酷女杀手几乎全靠瞪大眼睛装酷，完全看不出原有的实力。

庹宗华（右）饰演老江湖，演技收放自如。（Netflix提供）

林熙蕾饰演“大姐大”，狠劲摆得太刻意。（Netflix提供）

《黑白清道夫》有新鲜的台式设定与漂亮运镜，可惜支线开得太多，动作戏又不够过瘾，还舍不得少说两句，把犯罪动作喜剧的爽感慢慢磨光。

剧中的清道夫每次出任务，都能把现场收拾得干净利落。唯独编剧留下的一地灌水对白无人善后，台词像没拧紧的水龙头，稀里哗啦流到结局也没人记得关。