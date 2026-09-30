“奶奶，我去上学了”，“奶奶晚安”，这是80岁金银姬（金姐）的两个金孙每日必说的话，如果不说，奶奶会伤心。

金银姬近来除了工作，生活的重心就是陪伴她的两个孙子——今年12岁的长孙李润成和8岁的二孙李润澔。她最近趁9月假期带孙子们到莱佛士城市俱乐部（Raffles Town Club）用餐和运动，度过难得的祖孙时光。本想打保龄球和游泳，可惜天公不作美，下了场大雨没法下水，但还是止不住男孩们迫不及待要打保龄球的心情。（点击视频看他们和金银姬的温馨互动！）

金银姬带两个孙子打保龄球。（梁麒麟摄）

忆和丈夫常到俱乐部健身

莱佛士城市俱乐部将在来临的10月17日租约到期后，把土地归还政府，并结束营业。对此，金银姬大叹可惜。她说：“毕竟这个地方地点方便（靠近地铁站），孙子们也可以带朋友来打保龄球。在外面，其实很少有机会接触保龄球。”她说，两个孙子是从去年开始打保龄球的，基本上都是自己摸索、自己学习。金银姬也笑说，因为现在腰不好，所以尽量不打球。不过年轻时，她其实很会打保龄球。

金银姬（中）和两个孙子在俱乐部的游泳池玩耍。（金银姬提供）

金银姬回忆在丈夫生前，两人常常一起到俱乐部健身、用餐。因此，在丈夫离世后的很长一段时间里，她都不敢再踏入俱乐部，担心触景伤情。“我们两人晚上有时候到餐馆吃西餐，早上会在咖啡厅吃自助餐。”她说，连柜台提供毛巾的工作人员都怀念他们当年两个老人家一起相伴光顾，金姐听了后忍不住落泪。

后来，她想到其实也可以带孙子来这里玩，便从去年开始陪他们来打保龄球、游泳，创造新的美好回忆。“现在他们的父母也忙，妈妈做直播后更忙。我一定要花一些时间跟他们相处。”金银姬感叹，当年儿子上中学后便开始忙起来，有自己的朋友，和妈妈相处的时间相对较少。想到今年参加小六会考的长孙明年就要升中学，更想把握时间多和孙子相处。

陪孙子复习华语听写

问参加小六会考的李润成，是否有担心的科目时，他立刻回答：“华文！”金银姬看着长孙，忍不住念叨起来。她说，自己当年在韩国求学时，每天要冒着风雪走一个小时的路上学，不像现在孩子们还有车接送。加上以前她写的是繁体字，如今孩子们学的是简体字，条件已经好很多。

金银姬和两个孙子感情很好，相亲相爱。（梁麒麟）

她对孙子说：“你们真的太幸福了。奶奶以前写的都是繁体字，那时候也没有家教，现在学华文简单多了。你们应该把时间用来好好学习正楷，而不是把太多时间花在手机和电脑上。”

金银姬叹息说，孙子们的功课大多以英文为主，自己能帮的不多，因此她更加重视他们的华文教育，会亲自陪他们复习华语听写。她笑着问孙子：“奶奶帮你们听写，希望你们考100分。要是考到了，希望奶奶奖励你们什么呀？”一旁的两个孙子异口同声地回答：“10块钱！”（点击视频看孩子们累计“财富”都去哪儿了。）

年初摔伤还在康复中

金银姬今年年初在家中不慎摔倒，导致背部肌肉拉伤。她透露，伤势已恢复约八成，如今仍坚持复健与调理，也会到常去的俱乐部运动，希望尽快把身体养好。她说：“有工作就尽量接，没工作时就把身体照顾好，这是为了走更长远的路。”

金银姬近来除了接拍广告，也友情出演由薛素珊、秦伟和宋怡霏发起的网络微喜剧“BingBingBiangBiang Kopidiam”，生活依然充实。她在2025年受访时曾分享自己第一次带团到中国贵州旅游的经验。今年因受了伤暂时无法出国旅游，若身体状况允许，她考虑明年再次带团出游。