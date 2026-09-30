（澳门讯）已故澳门赌王何鸿燊四房三子何猷君，与来自中国大陆的超模妻子奚梦瑶7月曾来新加坡追星，两人近日于澳门盛大补办婚礼答谢宴，专程款待未能在6月出席法国婚礼的名流亲友。现场黄晓明、陈乔恩、汪明荃、“肥妈”玛利亚、金莎以及袁弘与张歆艺夫妇等星光熠熠，会场更以万束鲜花布置成“秋日油画风”仙境。

最受瞩目的是，奚梦瑶在婚宴上的得体表现，化解了现场各种尴尬情况，再次展现高EQ，征服全场宾客。

婚宴上的甜蜜高潮，落在香槟塔造型的提拉米苏甜品塔前。何猷君伸手欲拿最高层蛋糕时因身高稍显尴尬，身高佔优的奚梦瑶随即顺手接过最顶层，顺势拿第二层递给何猷君，动作流畅大方，瞬间化解气氛。随后何猷君先喂老婆，奚梦瑶再温柔喂回他，甜蜜互动羡煞旁人。

梁安琪（右一）当何猷君（中）和嘉宾们的面当众盛赞媳妇奚梦瑶。（互联网）

奚梦瑶在致词时也尽显高情商，她先向在场来宾问好，提到这天是自己与丈夫的重要日子，正因为如此重要，父母比她还要紧张。她特地请摄影师给父母一个镜头，让他们向大家打招呼，场面温馨。她又透露父母性格腼腆，不好意思上台说话，却悄悄准备了发言稿。她看过后将父母的心意精炼总结为“健康喜乐，彼此珍惜，相互扶持”12字，并承诺会与何猷君携手过好小日子，继续孝顺父母，大方得体又极具感染力。

据了解，奚梦瑶极高情商与细心入微的举动，早已深得何家上下欢心。家婆“四太”梁安琪随后上台致词，更当众发表爱的宣言：“我好感恩，我的儿子遇到这么善良、优秀的小明（奚梦瑶小名）；由衷感谢小明愿意融入我们的大家庭，为我们带来两个可爱的小朋友！”言语间尽显对这个媳妇的喜爱与肯定。

在众多宾客之中，平面模特出身的方媛也吸引了一些人的注意。她即便是嫁给了天王郭富城，偶尔也总是因为“层次不够”被网民吐槽，说她“融不进去”一些上流圈子。但她这一天出席何猷君和奚梦瑶的婚礼答谢宴，有网民说，足见方媛早已跻进豪门圈子。