新加坡电影《女兵外传》女演员陈思帆（前名陈芷尤），早前自曝因突然穿羊水，于怀孕32周时紧急剖腹早产诞下第二胎女儿。她9月30日在社媒分享女儿身为早产儿的近况，引起粉丝和网民关注。

她发文透露，女儿目前仍须留医照护观察，并上载一张女儿在暖箱内紧紧牵着她手指的照片，配上英文：“今天满一周了，我坚强的小女孩！在还没能真正把你抱在怀里之前，我就已经开始想念你了。加油！”一字一句都是妈妈对女儿的关爱与不舍。

正在月子中心休养的她，连日于IG限时动态分享坐月近况及心路历程。

她透露，为了让留院的女儿喝到最优质的母乳，在月子中心努力泵奶，却曾因不小心将不同次泵出来的母乳混合装进同一个储奶袋中，不符合医院规范而无法使用，不得不全部倒掉，令她十分自责。她发文自责“笨拙”，还跟女儿道歉：“再见了母乳。笨拙的我……所有的努力都白费了。对不起宝贝女儿，我会继续努力再泵给你。

果然她最后成功了，更拿着奶瓶自拍照，写道：“稳扎稳打。”

此外，她也有感而发地吐露产后妈妈的真实心声，坦言有时候与其他妈妈聊天并获得鼓励，意义重大：“因为没有人能真正理解一位母亲在身体、心理和情感上所经历的一切，我正在学习接受‘不坚强也没关系’。有时候独自承担一切确实太沉重了，所以如果有需要，请毫不犹豫地找人倾诉，你不须要永远保持坚强。”

最后，她感谢连日来传信息关心与慰问她的亲朋好友及网民，坦言虽然无法逐一回复，但每一句关心她都看在眼里、铭记在心。网民也纷纷留言为她打气，叫她坐月好好休息，别给自己太大压力。