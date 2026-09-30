由新加坡新晋导演朱哲宇执导的处女长片《脚踏实地》（Pace），汇聚资深演员朱厚任、男主角陈泂江、Simon Boy（江伟南）、Zaki Hussain（再基胡申）及朱哲伟等共同演出。陈泂江增胖近20公斤诠释前嗜毒者，影片也聚焦前嗜毒者所面对的心魔、孤独与挣扎。

洪凌（右）宣布怀孕后首次亮相，左为艺人老公张奕恺。（龙国雄摄）

电影29日晚在滨海湾金沙剧院举行首映礼，艺人如张哲通、谢俊峰、陈凤玲、徐鸣杰、周崇庆、李国煌、陈琼华、洪爱玲、刘谦益、陈澍城、马䲰娗、潘玲玲和黄世南夫妇等均出席了首映会。另外，不久前宣布怀孕三个月的洪凌，也捧孕肚和老公张奕恺亮相。

艺人们上台发言时，都表示最想看看陈泂江的“大肚腩”，张哲通笑说：“我们从来没机会看到他胖的样子，真的很好奇！”

周崇庆（左起）、陈琼华、洪爱玲和李国煌出席首映会。（龙国雄摄）

此外，内政部兼外交部政务部长周凯年，律政部长兼内政部第二部长唐振辉，以及监狱总监（行动与改造）黄毅强也出席了首映会。

电影点开很多人不愿直视的痛点

《脚》主创团队在首映会前接受本地媒体访问，朱厚任透露：“当初剧组向金燕玲发出邀约时，金燕玲也透露自己的弟弟同样曾沉沦毒海。其实我们身边多多少少都会接触到嗜毒者，只是大家都不会特别提。所以这部电影像是不小心把大家心里那个痛点点开了，很多人看了电影后跟我们说，原来我的谁谁谁也这样……”

金燕玲（前排右起）和朱厚任及陈泂江（后）不少对手戏。（嘉华院线提供）

欣赏金燕玲对戏有要求

在《破·地狱》导演陈茂贤牵线下，《脚》请到好戏的金燕玲参演。在拍摄过程中，导演朱哲宇和剧组与金燕玲的合作也颇有趣。

陈泂江为戏爆肥近20公斤，如今已火速从胖大叔变回型男。（龙国雄摄）

朱厚任和朱哲宇双双表示，金燕玲在片场对细节与专业的要求极高，甚至会直接指出不满之处，但出发点都是为戏求好。朱厚任说：“我就喜欢她有话直说的率真。”朱哲宇补充，当拍摄结束时，金燕玲展现出可爱亲切的一面，她还主动拥抱朱哲宇，并坦言自己前几天可能“太凶了”。

朱哲宇也对金燕玲演技深感佩服，“她能将生活化的肢体语言与眼神细节演绎得精准，为角色注入生命力和张力，很厉害。”

网红Simon Boy（左图）和Zaki Hussain戏份不少。（龙国雄摄）

网红Simon Boy和Zaki撕下搞笑标签

网红Simon Boy与Zaki Hussain在《脚》中也成功撕下网络搞笑标签，展现演技实力。身为前嗜毒者的Simon Boy，参演《脚》时特别感触，已经返正道的他说：“对我来说电影其中一段描述角色无法把持的戏，印象深刻因为那是很真实的。”Zaki Hussain首登大银幕演长跑教练，私下的他爱踢球但不是跑者，他笑说“感谢导演的迁就，让我不怎么须要跑，而是指挥大家负责吹哨子，在旁边鼓励大家‘加油’，哈哈哈！”

影片10月8日在本地上映，朱哲宇也为电影报名第63届金马奖，为电影“牺牲肉体”的陈泂江，是否有机会入围，拭目以待。