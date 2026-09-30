（综合讯）汤姆克鲁斯（Tom Cruise）主演新片《挖掘者》（Digger）原定10月1日在香港推出IMAX优先场，10月2日正式上映，不过电影近日突然传出港澳撤档消息，令影迷错愕。

目前香港及澳门多家戏院网站，均已找不到《挖掘者》的放映场次，门票也无法预售。香港媒体曾联络电影宣传方面查询，暂未获回应。至于撤档原因及新上映日期，目前也没有官方消息。

有传电影因内容涉及“敏感对白”及“政治讽刺”而受影响，甚至可能需要删剪部分内容，待导演及片商同意后才能重新排期。不过，有关说法目前未获官方证实。

《挖掘者》是一部灾难喜剧，汤姆克鲁斯在片中饰演一名极具影响力的石油大亨。他亲手策划的计划失控后，引发毁灭性灾难，随后必须想尽办法向全世界证明，自己不是罪魁祸首，反而是唯一能够拯救世界的人。

港澳上映安排目前仍有待片商进一步公布。

变白发大叔 网民认不出

为了演绎这个狂妄自大的角色，汤姆克鲁斯彻底改变形象。他顶着灰白乱发、满面胡须及肚腩，并操一口浓重美国南方口音，与过去的英雄形象判若两人。不少网民看过预告片后直呼：“完全认不出是他！”

电影原本备受期待，汤姆克鲁斯的突破性演出也成为宣传焦点。如今港澳突然撤档，何时恢复上映仍是未知数。

汤姆克鲁斯戏中顶着灰白乱发。（取自网络）

明天本地上映

不过，台湾方面则暂未受影响，电影按计划于10月1日推出限定口碑场，10月2日正式上映。片商更在当地戏院设置一座高达12米的电影主题“巨型铁铲”，为电影造势。电影将在明天于新加坡上映。