（哥伦布讯）曾参加美国选秀综艺《美国偶像》（American Idol）的前牧师Caleb Flynn（凯莱布弗林）涉嫌杀妻并伪造命案现场，案件于日前开庭，检方当庭播放他疑似利用AI为小三创作的情歌，歌词露骨记录偷情细节，引发全场哗然，荒唐到连旁听席都忍不住偷笑。

根据美媒报道，40岁的Flynn被控于2月杀害妻子Ashley（阿什丽），并涉嫌动手脚伪造犯罪现场，试图营造有外人入侵行凶的假象。

在案件进入第五天的审理中，俄亥俄州（Ohio）刑事调查局特别探员Joseph William（约瑟夫威廉）出庭作证指出，从Flynn的手机等12部设备发现，他在妻子身亡前几天，悄悄解除安装多款社媒应用与一款AI歌曲生成应用程式，更在其手机中查获他写给情妇Alleigha Botner（阿莱亚博特纳）的AI情歌，内容与备忘录歌词完全吻合。

当法庭播放Flynn的AI情歌时，现场旁听民众全都面露错愕，有人强忍笑意，也有人不可置信地摇头。坐在被告席上的Flynn则神情紧绷，频频拿起面纸擦拭额头冷汗。歌曲中深情唱道“第一次见到妳，整个房间仿佛消失。即便我心中害怕，却仍是一见钟情”、“如今每个月的3号如雨般击打着我。刻在痛苦之中的纪念日。蜡烛燃尽，我依旧无法释怀。在你离去的那一刻，生活便失去了意义”等字句，令气氛相当尴尬。

Botner出庭坦言，当初这首歌是Flynn写来表达有多在乎她的情歌，但如今回想起来，“它们毫无意义。”她也揭露两人的幽会细节，证实道：“在他本该去健身房的清晨，我们经常见面。他也会在深夜来到我家。”并解释歌词中提到的“每个月的3号”，正是两人最初开始传简信暧昧的纪念日。她还透露Flynn在交往期间，经常甜喊她“我的爱”或是“一生挚爱”。

Flynn对于检方提出伪造现场及蓄意杀人的各项指控，在法庭上依旧坚决做出无罪抗辩，全案目前仍持续审理中。