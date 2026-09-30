（名古屋讯）面对流行性感冒大意不得！日本名古屋女子偶像培育团体“DIANNA Project”28日证实，旗下练习生平田琉七（Hirata Luna）因感染流感后并发心肌炎，于9月25日凌晨不幸离世，年仅8岁。

官方资料显示，平田琉七平时喜爱游戏及旅行。经纪公司表示，依照家属意愿，守灵及葬礼已由近亲低调完成，并呼吁外界尊重家属心情，勿再个别追问。



日媒报道，她在离世前不久仍持续进行偶像活动。她于20日参加“DIANNA Project定期公演”，当天还透过社媒分享参与演出的心情，感谢到场支持的粉丝。从公开贴文来看，当时她仍活跃于舞台及社媒，未料短短五天后传出因流感并发心肌炎离世的消息，也让长期关注她的粉丝感到错愕与不舍。



消息公布后，平田琉七的家属也透过她的官方X发文，向一路陪伴她的偶像伙伴、支持她的粉丝、培育她的公司工作人员，以及所有曾经与她有过交流的人表达感谢。家属透露，在她短短八年的人生中，约有三分之一的时间都与偶像活动相伴，而她也一直相当珍惜身边的人与支持者。



家属许愿，希望平田琉七能以“永远的偶像”身分，继续留在大家心中的一个角落。