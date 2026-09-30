（长沙讯）第33届中国电视金鹰奖9月29日揭晓，资深实力派全面获胜，流量演员则全交白卷。于和伟凭借《沉默的荣耀》中“吴石”一角，人生中首度摘得金鹰奖最佳男主角奖。最佳女主角则是凭借《山花烂漫时》中“张桂梅”一角摘奖的宋佳，这也是她继《悬崖》之后，时隔14年再获金鹰奖表彰。

从2018年开始，于和伟凭借《大军师司马懿之军师联盟》《觉醒年代》《三体》三次入围金鹰奖，但都未能如愿，直到这次《沉》让他首擒金鹰，该剧之前剧也曾让他在今年6月获得“白玉兰奖最佳男主角殊荣。

因两年一度，金鹰奖各奖项的争夺向来被称为是“神仙打架”。本届金鹰奖“最佳女配角”入围人选就聚集了两位白玉兰奖最佳女配角得主：迟蓬和蒋欣。最终，梅婷凭借《生命树》中“张勤勤”一角，时隔23年再获殊荣。

最佳男配角则由朱亚文凭借《太平年》中“赵匡胤”的演绎，出道23年之后首次获得主流奖项认可。

演员奖之外，最佳电视剧奖由入围最多的《生命树》获得。虽然该剧男女主角胡歌、杨紫都没有收获，但全场手握三奖成最大赢家。

不过热播剧《小巷人家》在入围名单中分别入围电视剧、女主角（闫妮）、女配角（蒋欣）三个奖项，但最终颗粒无收，连八部“优秀电视剧”阵容都未进入，引发争议。八部得奖作品包括《我的阿勒泰》《生万物》《太平年》《山花烂漫时》《西北岁月》《沉默的荣耀》《我是刑警》和《浴血荣光》。

有趣的是，金鹰奖入围名单公布时，《山花烂漫时》编剧之一袁子弹的真名字，因谐音“原子弹”曾引起网民热烈讨论。她曾说家人的初衷寄托了希望她能“一鸣惊人”的期许。她也曾分享过因为名字特殊，上学时老师点名不敢念的有趣经历。可惜的是，原子弹虽然威力强大，袁子弹并没有得奖，编剧奖最后颁给了《生命树》。