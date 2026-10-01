带你去见我妈

Back To Love（PG13）

101分钟

★★★☆

故事

潮汕青年泽凯（郑润奇饰）在深圳打拼，在汕头老家的妈妈（钟少贤饰）替他安排相亲催婚，他于是向交往两年的杭州女孩静姗（卢珊饰）求婚并带她回老家见家长。静姗是外省人，又有过一段婚姻，泽凯知道思想保守的妈妈不容易接受，迟迟不敢向静姗坦白。妈妈从别人口中知道静姗的过去后，反对这门婚事。潮语、粤语和华语对白，附中英文字幕。

素人演员钟少贤（左起）、郑润奇和卢珊主演的《带你去见我妈》，透露浓浓潮州文化和人情味。（Clover Films提供）

陈秋雁：万年梗拍得克制温馨

千错万错，都是男人的错。若泽凯一开始就坦白，妈妈就不会有“被儿子骗”的委屈，也不会产生迁怒于静姗的情绪。不过若是这样，这部刻画老少代沟的电影很快就没戏唱。

故事前半段以“丑媳妇见家长”的万年梗，以及因为不谙潮汕方言而格格不入的静姗铺陈笑料，虽在意料之中但仍戳中笑点。妈妈、泽凯和静姗三人之间的矛盾浮上台面后，电影沿袭轻松调子，没给隔代的家庭冲突洒上狗血，也没深究悄然改变的价值观，拍得克制又温馨，市井烟火也朴质动人。

以方言为主的对白是笑弹也是魅力，一班素人演员的真挚表演极具说服力。钟少贤把妈妈演得可爱不讨人厌，片中的奶奶戏份不多，但每次出镜都有点睛效果。

电影利用语言划分界限，隐喻人与人之间包括思想、价值观、条件和文化背景等分歧。泽凯和妈妈以潮汕方言对谈如流但母子俩思想频率不一样；泽凯和静姗以华语沟通却言不由衷；静姗和泽凯妈妈彼此关心却鸡同鸭讲。

好好讲话是一门艺术，需要技巧，需要共同的语言，还需要清晰的表达能力，否则语言的凝聚力会秒变杀伤力。说到底，沟通很重要。

片中最有弧度且内心产生最大转变的角色是“保守代表”妈妈。她难以接受宝贝儿子的女友曾有过一段婚姻，原因不单只是“代代相传”的封建思想，在某程度上也是因为男女不平等问题根深蒂固，无限循环。

妈妈的转变意义重大，并非因孩子是软肋所以妥协，而是她打破了封建思想的桎梏，不再妄自菲薄，自己也终于站在与男人平等的位置。

郑润奇（左）带饰演女友的卢珊回家乡见家长。（嘉华院线提供）

钟雁龄：比《给阿嬷的情书》真挚纯粹

看试片最最最怕被导演、演员、片商追问“好不好看？”。不能、不想、不懂怎么马上回答，不想虚伪客套又不想违背自己，都会咻一溜烟逃之夭夭。我当电影线记者的第一生存守则，就是知道“逃生门”在哪里。一些话说得婉转，加上觉得拍一部戏从孵化到成形到能够上大银幕，有太多变数真的太难，所以下笔会越来越留情。除非真的烂到毁掉三观震碎五行，骂归骂，那杯辣椒水最后还是会掺蜂蜜，留人余地。

不过若我看完后，立马主动发短信给相关人等，噼里啪啦说“这部这里那里哪里好”，那我就真的觉得是这么一回事了。关键词是“主动”。

《带你去见我妈》属于这一类。蓝鸿春的“潮州三部曲”在新加坡有趣的是“倒着看”，第三部《给阿嬷的情书》掀起一阵波澜甚至推动政策改变，引片商趁势带进第二部《带你去见我妈》。对我来说，相比《给阿嬷》包揽南洋横跨历史的野心和企图，我更喜欢和欣赏《见我妈》专注刻画人与人情感联结的真挚。《给阿嬷》用侨批尝试扩张和贩卖温情版图，却也踩到一些政治地雷，就算导演或无心亦容易被视作似有意。

反之，《见我妈》专注在潮汕发生的新旧文化语言冲突与磨合，让人卸下包袱，回归电影的纯粹，透过温馨逗趣的笑点，让观众感受到爱如何软化执念，让强势的潮汕妈妈蜕变，从棒打鸳鸯到撮合有情人。

电影用了多首潮汕方言小调歌曲，为电影加入委婉温柔，非常动人。素人演员演出自然，像潮州菜般清爽，洗涤被AI和帅哥美女腌腻的观影味蕾。片中活久见睿智的潮州婆婆，比《给阿嬷》里的可爱百倍。

饰演潮汕妈妈的钟少贤（右）没有演戏经验，与卢珊过招却戏味十足。（嘉华院线提供）

蔡欣盈：全片MVP颁给老妈

比起《给阿嬷的情书》，我更喜欢《带你去见我妈》。

前者诉说大时代里的离散与牵挂，题材较沉重，格局也更大，催泪意图颇明显，我也确实“中招”了。后者则是一部亲切的现代小品，少了几分沉重，多了几分欢喜，靠一家人的磨合打动我。妈妈、爸爸、阿嬷，都像你我家族里熟悉的长辈；餐桌上你一言我一语，厨房里忙进忙出，连小摩擦都透着一股朴实的可爱。看着看着，仿佛自己也坐上了这家人的饭桌，就差一副碗筷。

演的就是一场“丑媳妇见家婆”。偏偏“媳妇”既是外地人又有过一段婚姻，一下踩中汕头传统母亲的两个地雷。其他家人倒看得开，其中又数阿嬷最通透。一家人的观念碰撞，擦出不少自然又逗趣的火花。

全片MVP，我投给老妈！她守着传统，放不下名声，别人都已欣然接受，唯独她还卡在那道坎。明明在棒打鸳鸯，却让我讨厌不起来，反而愿意理解她的纠结。都说父母总会败给孩子，她送出的潮汕特色菜肴麻叶，成了接受与释怀的无声表达：一把叶子，分量不轻。片尾彩蛋里，她第一次坐飞机去媳妇的家乡。据悉，这也是扮演者钟少贤头一回搭飞机，戏里戏外的“第一次”撞在一起，格外可爱。

导演兼编剧蓝鸿春很聪明，对“新”与“旧”的拿捏到位，既留住生活的朴实，也懂得逗观众开心，在笑料与家庭冲突之间，把情感一点点煨暖。