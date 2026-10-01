复活者

Reawakened Man（NC16）

101分钟

★★★

故事：性格古怪的石焕（具教焕Koo Kyo-hwan饰）与好友英夏（姜其永Kang Ki-young饰）聚餐后遭神秘人打死并弃尸，却在72小时后离奇复活，还发现自己有惊人的重生能力。能随意操控他人的神秘男子Black（申承浩Shin Seung-ho饰）拐走石焕的妹妹艺琳（金诗雅Kim Si-a饰），威胁他归顺。石焕在英夏的协助下救出妹妹，同时揭开自己的身世之谜。

短评：改编自同名人气韩国网漫，故事设定石焕死得越多次，能力就越强大，头发也会越来越红。石焕不死没戏看，一直死又太拖戏削弱看头，如何拿捏，考验导演的判断和剪辑师的功力。还好三度执导长片的白宗烈（Baek Jong-yul）懂得取舍，在经过多轮调整后，完成这个故事紧凑、动作饱满和笑点不少的版本。

白宗烈履历精彩，曾参与得奖韩国电影《原罪犯》（Oldboy）和《雪国列车》（Snowpiercer）的幕后制作。他也凭借2015年的首导电影《爱上变身情人》（The Beauty Inside）夺得第52届韩国大钟奖最佳新导演奖。

石焕为什么有复活的特殊能力？他的真实身份是什么？为什么会被盯上？这些问题为本来平淡的动作喜剧增添科幻元素。答案未必有新鲜感，但电影最后给出合理的交代。

具教焕不是典型的韩国帅哥，但轮廓分明、五官精致且眉眼传神，外貌和声音辨识度极高，令人过目不忘。他是目前势头强劲的男一，不论是爱情片《后来的我们》（Once We Were Us）里诚恳深情的暖男，《尸杀禁区》（Colony）阴冷偏执的反派，或是本片中我行我素的反英雄角色，他都驾驭自如，可塑性极高。

与具教焕对手戏最多的姜其永和金诗雅表现可圈可点。三人的情义和喜剧化学反应，让观众在动作戏密集的电影中有喘气空间。还要一提特别演出的金裕贞（Kim Yoo-jung），她的出镜率不高，不只一句对白也没有，甚至不是正脸出镜，有点浪费。韩语对白，附中英文字幕。（文｜陈秋雁）

不存在的罪人

Verity（M18）

117分钟

★★★

故事：薇莉蒂（Anne Hathaway安妮哈撒薇饰）是一名畅销作家，因为神秘事故而无法完成下一本书。她的老公杰里米（Josh Hartnett祖斯哈奈特饰）因此聘请寂寂无名的小说家洛温（Dakota Johnson达科塔约翰逊饰）代笔。洛温住进他们家，准备根据薇莉蒂的笔记写作，却在看到一份自传手稿后发现不可告人的秘密，进而对薇莉蒂的心理状况产生疑问，并觊觎她拥有的一切。

Josh Hartnett（右）和Anne Hathaway扮演一对隐藏秘密的夫妻。（索尼影视娱乐提供）

短评：看完片有几个想法：耳听三分虚，眼见未为真，人心叵测，真相到底是什么？还有谁／什么可信？还有，千禧年初期的帅哥Hartnett老了。

这部心理与情色惊悚电影，改编自美国作家Colleen Hoover（科琳胡佛）2018年的畅销同名小说。从华语片名可知，故事重点是：谁是罪人？犯了什么罪？

Dakota Johnson的角色在接下一个代笔工作后，意外卷入神秘事件。（索尼影视娱乐提供）

117分钟的戏，集悬疑、惊悚、情色、离奇、扭曲、疯狂和抓马，最后反转再反转，看得有点压抑。大银幕把戏剧性的情节放大，阴冷灰暗的色调和令人不安的配乐提高情感张力。

这是Hathaway继《穿普拉达的女王2》（The Devil Wears Prada 2）和《奥德赛》（The Odyssey）等电影之后，2026年的第五部作品。如果你喜欢情色悬疑片《家弑服务》（The Housemaid）和惊悚片《失踪罪》（Gone Girl），这部电影会是“你的菜”。但如果你是寻根究底的那类人，那可能无法心满离（网络流行语，指心满意足离开）。英语对白，附中英文字幕。（文｜陈秋雁）

逃无止境

It Ends（M18）

90分钟

★★★

故事：四个刚毕业的年轻人想在各奔东西前再聚一回，于是深夜开车觅食。谁知这一趟宵夜之旅，竟让他们误入一条仿佛没有尽头的公路。四周潜伏着未知的恐怖，种种怪事超乎他们的理解。车子不断往前开，他们却不知道前方究竟通往哪里。

Phinehas Yoon（左起）、Akira Jackson、Noah Toth，以及不在图中的Mitchell Cole撑起了《逃无止境》的剧情。（邵氏机构提供）

短评：这是一部看到开放式结局会先愣住，走出影院后却越想越多的电影。公路、下车、循环、休息、放弃、定格、坚持、死撑、徒劳、重启……这些与剧情相连的词在脑中轮番浮现，反复琢磨，又会冒出惊喜。以“受困无尽空间”为主题，电影处处映照现实生活的循环；人物选择继续行驶或下车躺平，所迎来的结局，让人思索何谓“对”与“错”的决定。

名不见经传的四名演员Phinehas Yoon（菲尼哈斯尹）、Akira Jackson（阿基拉杰克逊）、Noah Toth（诺亚托德）和Mitchell Cole（米切尔科尔）表现出色，撑起了“一条路，一辆车”这种分分钟沦为单调的设定。导演兼编剧Alexander Ullom（亚历山大乌洛姆）在有限篇幅内，勾勒出四人鲜明的个性与价值观，让各自的选择都有迹可循，展现了刻画人物的功力。英语对白，附英文字幕。（文｜蔡欣盈）

本周上映的电影还有黑色幽默片《挖掘者》（Digger），“阿汤哥”Tom Cruise（汤姆克鲁斯）在片中颠覆形象变身白发大肚腩的石油大亨，以及英国动画片《超级无敌羊咩咩大电影之怪兽农场》（Shaun The Sheep: The Beast of Mossy Bottom）。