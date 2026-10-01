如果世界上真的有“早知道”，郭亮想回到年轻时早点健身、学习英语，蔡琦慧则会选择好好照顾自己。

新加坡剧《早知道》以奇幻喜剧包装“能否改写命运”的命题，讲述汽车销售员王海龙（田铭耀饰）遭雷击后，意外在梦中获得预知未来的超能力。他靠行动改变命运，却发现一切仍走向既定结局。

郭亮在剧中扮演王海龙的父亲“王茂山”。探班当天他向记者介绍自己的角色，“我觉得这个人很有意思，因为他在生活中很具普遍性。他是个普通的职员，有过一段失败的婚姻，一个人拉拔三个孩子长大，其实很不容易。所以造成他的个性有点斤斤计较。”

妆造贴合角色，是典型的“uncle”穿着。郭亮说：“他们（指服装组）选得非常好，我去一趟巴刹好几个人都跟我穿一样的。我没有化妆，想要把一些斑呈现出来。头发两侧擦的是白色粉末，我自己没那么花白……”

蔡琦慧则饰演王海龙的妻子“白凉凉”，她对丈夫的不满早已转变为心灰意冷，为了孩子勉强维持这段婚姻。探班当天蔡琦慧刚拍摄完一场情感浓度极高的戏，表情有些憔悴。她透露，剧集整体色彩偏向诙谐，自认不擅长喜剧的她希望能为观众呈现出好的效果。

田铭耀（左）和蔡琦慧在《早知道》里演出夫妻。（李冠卫摄）

郭亮：知道答案的生活不值一过

紧扣“早知道”这个主题，谈及是否对预知命运有所好奇时，郭亮直言，自己一点也不想要“早知道”这个超能力，现实生活中也不会去算命，“知道答案的生活不值一过，所以我一点都没有（算命的）欲望，也不好奇。人生的答案就三种——困苦、平庸和成功。知道哪个答案会有意思呢？如果知道是困苦，活着还有劲吗？成功的话，今天还会努力吗？”

迄今为止，是否有什么事情让他产生“早知道就好了”的后悔或遗憾？郭亮的答案是早点健身和学习英语。“年轻时不觉得撸铁（网络流行语，重训健身运动的俗称）有多重要，因为我还有更重要的事要做，英文也是这样。当我拿起英语原文书，看着看着觉得无聊，又跑去拿中文书来看，心想，我深钻（中文书）多一点，不也很好吗？就是意志力没这么坚强。”

郭亮有些感慨地说：“说实话如果我那时候把英语学好，精通双语在新加坡可以赚很多钱。那个年代精通双语能赚很多钱的。”

蔡琦慧更懂得照顾自己

蔡琦慧则遗憾19岁的自己没好好照顾自己。当时是英式女篮运动员的她拼命训练，在没有好好休息的情况下受伤，进而断送了打进国家队的梦想和机会。“成熟的我会更好的照顾自己。比方说我现在打匹克球，会提醒自己年纪不轻了，要更好地照顾自己。”

被问及是否会去算命，蔡琦慧透露自己更相信星座，也会关注一些星座专家。好奇她在找对象时是否会观察对方的星座，她笑说：“很好笑的是，我的对象很多都是同一个星座的，很邪门，所以我才（对星座）有好奇心。我希望下一个对象可以‘换个口味’……”想要什么星座？她回说：“我不知道，不要金牛座就好，哈哈！”

《早知道》由丁美莲监制，刘清盆担任故事人，将于2027年1月播出。